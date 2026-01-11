El papa León XIV evalúa viajar a la Argentina en 2026

El Arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, se reunió este miércoles con el papa León XIV y afirmó que el jefe de la Iglesia Católica “está considerando en su agenda” visitar la Argentina.

La reunión tuvo lugar en el Vaticano y duró aproximadamente media hora. Fue durante el encuentro, según informó la Agencia Noticias Argentinas, que Bokalic Iglico invitó al León XIV a visitar el país.

“El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”, dice una nota firmada por el arzobispado de Santiago del Estero que dio a conocer el portal religiondigital.org.

El Arzobispo le pidió también al Sumo Pontífice que en caso de visitar el país lo haga empezando por Santiago del Estero, donde nació la primera santa argentina laica, Mama Antula.

En su visita, además, Bokalic Iglic le regaló al Papa un poncho con los colores de la bandera argentina, envuelto con cintas con los colores de la bandera de Santiago del Estero.

En esa provincia encabeza hace más de 10 años la arquidiócesis que en 2024, por corrección de Francisco, volvió a ser reconocida como iglesia primada de la Argentina, algo que por 88 años había estado en posesión de la arquidiócesis porteña.

El arzobispo y primado de la Argentina fue consagrado obispo auxiliar en 2010 por Bergoglio en una ceremonia en el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que gestionan los vicentinos, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Pero en el último consistorio de Francisco, el 7 de diciembre de 2024, fue designado cardenal por el mismo jesuita. “Me envió a evangelizar a los pobres“, remarcó Bokalic Iglic sobre las palabras que le dijo Francisco, quien falleció el 21 de abril de 2025.

Página 12