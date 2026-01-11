Corrientes: detuvieron a un brasileño con pedido de captura por homicidio

La Policía de Corrientes informó que el detuvo a un hombre de nacionalidad brasileña en la localidad de Paso de los Libres, quien esta vinculado con un homicidio ucurrido en Brasil.

Efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional N.º IV de Paso de los Libres demoraron el miércoles 8 de enero a un hombre de nacionalidad brasileña, quien registraba un pedido de captura al estar vinculado con un homicidio.

El procedimiento se concretó alrededor de las 21.30, cuando personal policial fue alertado por un efectivo que cumplía servicio adicional sobre la presencia de un sujeto que ocasionaba disturbios en la zona de la terminal de ómnibus.

Ante esta situación, los uniformados se dirigieron al lugar y constataron que el hombre se encontraba alterado, actuaba de manera hostil y se negaba a ser identificado.

Ante la negativa y el comportamiento del sujeto, los policías procedieron a su demora preventiva. Tras ser identificado, se estableció que se trataba de un hombre de 29 años, de nacionalidad brasileña.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas, el individuo registra un pedido de captura, al estar vinculado a un homicidio ocurrido en Brasil.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, mientras que en la Comisaría Primera de Paso de los Libres se realizaron las diligencias correspondientes para coordinar acciones con la Policía Civil del estado de Río Grande do Sul, con sede en la ciudad de Uruguayana, a fin de avanzar con su traslado.