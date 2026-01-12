Lucas Batistuta será el DT de Boca Unidos: confirmaron los nombres claves para el fútbol

Hace unos días la Comisión Directiva del Club Atlético Boca Unidos informó que formalizó un acuerdo estratégico con el grupo de trabajo “Proyecto Boca Unidos 2026”, un grupo de empresarios correntinos que manejará el fútbol. Uno de los representantes es Ivan Gold, quien dio definiciones sobre el trabajo que se realiza.

“Esta alianza tiene como objetivo principal garantizar la participación de nuestro primer equipo en el próximo Torneo Federal A”, aseguraba el comunicado difundido por el club en sus medios oficiales.

Al respecto, Ivan Gold anunció que “ya tenemos confirmado todo el esquema, nos va a acompañar este año y ojalá durante los dos años que estemos”, ante una entrevista a Radio Sudamericana.

Así pasó a detallar los nombres y roles que se incorporan en esta nueva etapa:

Director deportivo del club: José Chamot

Coordinador general: Alberto Boggio

Cuerpo técnico de Primera División DT: Lucas Batistuta Ayudante: José Villarruel Preparador Físico: Hugo Díaz



Los nombres para "armar un plantel competitivo"

“En esta semana van a estar llegando a Corrientes y desde su lugar de origen ya están trabajando en el armado del equipo y demás para poder arrancar en los primeros días de febrero la pretemporada”, sostuvo Gold.

Sobre Chamot, el empresario dijo que “no podemos desconocer lo que hizo en los clubes que estuvo”, y agregó que “va a ser el ideólogo de toda la reestructura del fútbol” del club.

En cuanto a Batistuta, consideró que “su equipo de trabajo es gente joven y nos gustó el funcionamiento y la idea de juego que tienen. Apostamos por este grupo para poder llevar a cabo este proyecto”.

Por último, habló sobre Boggio dijo que “trabajó en muchos equipos y actualmente estaba en Villa Mitre de Bahía Blanca” y que se hará cargo de las inferiores del club.

Más objetivos en esta nueva etapa

Gold comentó que uno de los objetivos de este proyecto es “armar un plantel competitivo, que esté a la altura, que no pasemos los sobresaltos que el club pasó en los últimos años”.

Sobre la infraestructura del club, el empresario dijo que se propusieron “tener un albergue con cierta cantidad de camas para las divisiones inferiores”, siendo esto prioritario y que “los chicos tengan un lugar donde poder dormir”.