La atleta correntina María Paz Romero planifica su temporada tras reunirse con Terrile

En plena etapa de pretemporada, María Paz Romero mantuvo un encuentro con el secretario de Deportes de la provincia, Jorge Terrile, con quien dialogó sobre los desafíos del año, su experiencia durante su primera temporada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el camino recorrido hasta el presente.

Durante la reunión, la deportista agradeció el acompañamiento permanente de la Secretaría de Deportes, apoyo fundamental para poder sostener su desarrollo atlético y continuar representando a Corrientes en competencias nacionales.

Especialista en mediofondo en pista, María Paz cerró su etapa en la categoría U20 como segunda del ranking argentino en los 800 metros, resultado que la impulsa ahora a asumir el reto que implica el salto a la categoría U23.

El último año no fue sencillo para la atleta correntina. Tras atravesar un 2024 marcado por lesiones, decidió realizar una reconversión deportiva, buscando una preparación acorde a las exigencias de alto rendimiento y objetivos más ambiciosos. En ese contexto, concretó su incorporación al equipo Quirón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institución que desde hace 13 años se consagra campeona nacional de clubes, bajo la dirección técnica de Ariel Tejera, uno de los entrenadores más destacados del país.

El inicio de la temporada también presentó dificultades, con molestias musculares producto de planificaciones inadecuadas para su especialidad y contextura física. Sin embargo, desde enero de 2025, ya bajo la conducción del equipo Quirón, comenzó un proceso de recuperación y adaptación que tuvo su primer parámetro competitivo en marzo, cuando registró 2 minutos 25 segundos en un torneo del calendario de la Federación Atlética Metropolitana (FAM).

Con el correr de los meses, entrenamientos intensivos y competencias en distintos puntos del país, siempre vistiendo la camiseta de Corrientes, Romero logró una evolución notable. Su mejor marca llegó en Rosario, durante el Campeonato Nacional U20, donde cronometró 2.12.79, mejorando su marca personal en 13 segundos.

Ese registro le permitió ubicarse segunda en el ranking nacional U20 y séptima en el ranking argentino general, consolidando su proyección dentro del atletismo nacional.

Durante las fiestas de fin de año, la atleta regresó a Corrientes por dos semanas, sin interrumpir su plan de entrenamientos. Esta semana retomó las prácticas en pista en el CENARD, con la mirada puesta en los primeros compromisos oficiales del calendario, que comenzarán en febrero.

Con disciplina, respaldo institucional y una marcada evolución deportiva, María Paz Romero encara un 2026 lleno de desafíos y expectativas, representando a Corrientes en lo más alto del atletismo argentino.