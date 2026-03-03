Corrientes: anticipan calor por encima de lo normal y lluvias regulares para los próximos tres meses

El calor continua y las lluvias se normalizan en Corrientes. Así lo anticipa el pronostico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitido este martes. Para marzo, abril y mayo, las temperaturas serán normales o superiores a lo normal rondando las medias entre los 20°C y 22°C y precipitaciones dentro de los valores históricos promedio con un aproximado de 300 milímetros.

El pronostico trimestral

En diálogo con El Litoral, la doctora en Recursos Naturales y observadora meteorológica, Carolina Fernández López, explicó que “para Corrientes estos meses la lluvia acumulada debería ser de 300 milímetros o un poco más”. En cuanto a la temperatura, precisó que la media se ubicaría “entre los 20 y 22 grados, con una referencia que sube de sur a norte”.

“Pronóstico trimestral para los meses de marzo, abril y mayo de 2026, publicado por el Servicio Meteorológico Nacional. Para Corrientes se esperan temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones en los valores normales de acuerdo a los promedios históricos”, señalaron desde Recursos Forestales de Corrientes.

El SMN elabora este pronóstico sobre la base del análisis de previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación climática, junto con modelos estadísticos nacionales y el seguimiento de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

De cumplirse estas proyecciones, Corrientes atravesaría un trimestre con condiciones térmicas superiores al promedio y lluvias acordes a la media histórica, un dato clave para el sector productivo y forestal de la provincia.