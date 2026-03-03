Más de 20 familias argentinas están varadas en Dubai por el conflicto en Medio Oriente

El domingo a la madrugada, en un hotel en Dubai, las alarmas de todos los celulares se activaron en simultáneo. El desconcierto se apoderó de los huéspedes, que corrían por los pasillos y las escaleras del edificio, mientras escuchaban de fondo explosiones y bombardeos provenientes de Irán.

Allí se encontraba Gustavo Oriolo junto a su familia, que en pocas horas se suponía que despegaría desde el aeropuerto de Dubai rumbo a la Argentina, tras una semana de vacaciones. Sin embargo, los planes sufrieron un giro inesperado.

Los misiles lanzados por Irán alcanzaron Burj Al Arab, un edificio emblemático de la ciudad; otro hotel de cinco estrellas situado en la lujosa zona de Palm Jumeirah; el aeropuerto de Dubái, el más transitado del mundo por el tráfico internacional; y el puerto de Jebel Ali.

Todas las personas debieron buscar resguardo

Inmediatamente todas las personas debieron buscar resguardo y se suspendieron todos los vuelos. "El domingo teníamos que despegar a las 9 de la mañana de Dubai, para llegar a las 9 de la noche a Argentina, pero horas antes de que nos pasaran a buscar para ir al aeropuerto empezaron los bombardeos y se cortó todo", relató Oriolo, en diálogo con Clarín.

Gustavo viajó a Dubai para disfrutar una semana de vacaciones con su familia y otras dos familias amigas: 12 argentinos que todavía no pudieron regresar a su casa. "Nos pusimos en contacto con la embajada argentina en Emiratos Árabes y me dijeron que teníamos que resguardarnos, no estar en la calle", contó.

Ya van dos días que los bombardeos cesaron y los argentinos reclaman volver a su país. Pero el aeropuerto de Dubai todavía no reanudó los vuelos hacia América, solamente despegan algunos aviones con rumbo a Europa y la India.

"Desde la embajada argentina nos dijeron que no se iban a hacer cargo económicamente porque ellos habían sacado un comunicado hace un mes y era responsabilidad de cada argentino que había viajado. No tenemos ningún tipo de contención acá", lamentó Oriolo.

Gustavo aseguró que no buscan una colaboración económica por parte del Gobierno argentino sino algún tipo de acompañamiento: "No tenemos información, no sabemos nada".

"Queremos volver, que alguien nos ayude para agilizar trámites y volver a casa", agregó. El vuelo que Gustavo debía abordar con su familia y amigos aparecía programado ayer, pero luego volvió a ser cancelado.

Desde el Estado de Emiratos Árabes se emitió un comunicado de que "los hoteles tienen la obligación de alojarnos y eso después lo paga el área de Turismo, pero los hoteles no tienen información sobre el tema así que a nosotros nos siguen cobrando", denunció.

Mientras esperan, lograron ponerse en contacto con otras familias argentinas en la misma situación y formaron un grupo de WhatsApp. Son cerca de 20, hasta el momento.

Qué dijo la Cancillería argentina

En tanto que desde Cancillería argentina compartieron un comunicado de la embajada argentina en Qatar, donde el embajador Guillermo Nicolás indicó que "son momentos difíciles" y aseguró que "desde el primer momento se encuentra monitoreando la situación".

En un video difundido en redes sociales, afirmó que trabaja "en estrecha colaboración con las autoridades cataríes, el Gobierno argentino y las restantes representaciones diplomáticas acreditadas en Doha".

"Se ha creado en el ámbito de la Cancillería argentina una unidad de crisis, que se encuentra evaluando junto con las embajadas de Argentina en Medio Oriente posibles medidas de acción para ser implementadas, que tienen como prioridad la seguridad de los argentinos", anunció, aunque no precisó mayor información, y pidió que sigan las indicaciones de los gobiernos locales.

Hace dos días que no suenan las alarmas en Dubai y Gustavo su familia aprovechan el tiempo extra para disfrutar de la playa y así "relajar un poco", luego de una secuencia desesperante.

"El día que se canceló todo, se escuchaban bombas. A todos los teléfonos de los que estábamos en el hotel nos llegó una notificación de emergencia con una alarma que nunca escuché en mi vida", recordó Oriolo.

Dijo que no habían recibido ningún tipo de indicación previa por parte del gobierno local ni del hotel. Y agregó: "No sabíamos qué hacer. Corríamos por los pasillos, nos metíamos en las escaleras".

Algunas aerolíneas comenzaron a retomar sus vuelos desde el aeropuerto de Dubai este lunes de manera "limitada"; sin embargo, otras como Emirates suspendieron todos los servicios comerciales hasta la noche del 4 de marzo tras la escalada militar entre Israel, Estados Unidos e Irán.

El acceso a las terminales del aeropuerto de Dubai permanecía restringido y solicitaron no ir hasta allá a menos que cuenten con una confirmación directa o un pasaje válido para volar.

En los últimos días se reportó que un grupo de tenistas quedó varado también en la ciudad emiratí tras la realización del torneo ATP 500, que concluyó el sábado; mientras que 127 italianos, incluido el ministro de Defensa, Guido Crosetto, fueron rescatados por un vuelo del gobierno romano.