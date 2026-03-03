Colonia Libertad Lanza su Primer Festival del Asado con Cuero

Colonia Libertad, un pintoresco rincón de la provincia de Corrientes, se prepara para ser el escenario de una fiesta única que promete atraer a turistas y visitantes de toda la región: el Primer festival del asado con cuero, que se llevará a cabo el sábado 7 de marzo. El evento, impulsado por la nueva gestión municipal encabezada por el intendente Pedro Tribbia, busca posicionar a esta localidad como un punto de referencia dentro del circuito de festivales gastronómicos del sur correntino.

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa –dijo el intendente-; es que Colonia Libertad se sume a las localidades de la región que ya cuentan con festivales de renombre, como el Festival del guiso en Paso de los Libres, el del locro en Curuzú Cuatiá y el del esquilador en Cazadores. “Queríamos ser parte de las localidades que tienen un festival con trascendencia en la zona, y decidimos apostar por un evento gastronómico que tenga gran aceptación. Así surgió la idea del Festival del asado con cuero correntino”, afirmó el intendente.

El evento no solo será una celebración de la gastronomía local, sino también una excelente oportunidad para mostrar los productos de la región, en especial la carne de la ganadería que caracteriza a Colonia Libertad. "Es una zona netamente ganadera, por lo que el asado con cuero es parte de nuestra tradición. Queremos que esta fiesta sea una plataforma para mostrar lo mejor de nuestra producción", señaló Tribbia, destacando la importancia de resaltar lo que la localidad ofrece en términos de productos locales.

El festival no solo se limitará al asado, sino que también incluirá una variada grilla musical, con la participación de artistas locales y de la región. El intendente reveló que el evento contará con la actuación de Julián Báez, la nueva sensación chamamcera de Curuzú Cuatiá, así como de la Escuela de música de Cazadores Correntinos, el ballet local y la agrupación Esencia Guaraní, entre otros. Además, el festival hará un homenaje especial a las mujeres con una actuación de Claudia Villalba de Curuzú Cuatiá, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Para culminar la jornada, el público podrá disfrutar de un tributo a Los Auténticos decadentes a cargo del grupo “Más de lo mismo”, y el cierre estará a cargo de Fabián Troncoso y Los Aces del Trópico.

En cuanto al objetivo de este festival, Tribbia destacó que, más allá de la gastronomía y la música, uno de los principales propósitos es dar a conocer Colonia Libertad, promocionar sus atractivos y generar nuevas oportunidades de desarrollo para la localidad. “Colonia Libertad tiene un gran potencial en varias áreas, como la agricultura, la ganadería y la forestación. Además, contamos con una ubicación estratégica sobre la Ruta 14, buena infraestructura de energía y gas natural. Queremos que más empresas se interesen en instalarse aquí y, así, generar más fuentes de empleo para nuestra gente”, expresó.

El evento, que se desarrollará en el Polideportivo Municipal, no solo es una invitación a disfrutar del asado y la música, sino también a descubrir un destino turístico emergente en Corrientes. Según Tribbia, este festival es el primero de muchos que se realizarán en los próximos años, con la meta de posicionar a Colonia Libertad como un referente cultural y gastronómico.

Es una invitación, destacó el intendente, para disfrutar de la buena comida, la música y la calidez de un pueblo que está en pleno crecimiento.