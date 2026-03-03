Un subcomisario de Corrientes murió en un choque frontal

Murió el subcomisario Ariel de Jesús Segovia Cabral, jefe de la comisaría de Carlos Pellegrini, tras protagonizar un choque frontal sobre la Ruta Nacional 14. El siniestro ocurrió alrededor de las 20:30, a la altura del kilómetro 586, en la curva de ingreso a la ciudad de La Cruz, antes de llegar a la base del PRIAR.

De acuerdo a las primeras informaciones, Segovia Cabral circulaba en su vehículo en sentido norte–sur cuando intentó adelantarse a otro. En esa maniobra se encontró de frente con un camión que venía en sentido contrario (sur–norte), produciéndose un impacto frontal.

El camión es un Ford color bordó, de patente brasileña, perteneciente a la empresa Contariu.

En el lugar del accidente intervino el comisario inspector Claudio Fernández, junto a personal policial y equipos de emergencia.

El camionero fue identificado como Albano Airton Kohl y fue trasladado al hospital de La Cruz para recibir asistencia médica y evaluar su estado de salud.

Se aguarda en las próximas horas información oficial y detalles del operativo realizado en el lugar del siniestro.