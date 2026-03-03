Boca Unidos ya tiene fixture para el Torneo Federal A 2026: a qué equipo enfrentará la primera fecha

El fútbol del ascenso ya tiene hoja de ruta para la temporada 2026. Tras el sorteo realizado este martes en el predio de la AFA en Ezeiza, Boca Unidos conoció su destino en la Zona 2 del Torneo Federal A, certamen que otorgará el ansiado ascenso a la Primera Nacional. El club de la ribera estuvo representado en el cónclave federal por Iván Gold, quien fiscalizó el armado de un fixture que tendrá al equipo correntino debutando ante su gente.

El puntapié inicial será el próximo 22 de marzo, cuando Boca Unidos reciba en el Estadio "Leoncio Benítez" a Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero). Será una prueba de fuego temprana para el plantel conducido técnicamente por Lucas Batistuta para esta temporada, enfrentando a un rival que suele ser protagonista en la categoría.

El camino del Aurirrojo: las primeras cinco fechas

El calendario sorteado determinó que Boca Unidos tendrá un inicio con viajes cortos y localías fuertes. En la segunda jornada, el equipo deberá cruzar a la vecina provincia de Misiones para enfrentar a Bartolomé Mitre de Posadas, en lo que promete ser un duelo regional de alto voltaje.

Luego, por la tercera fecha, volverá a Corrientes para recibir a Defensores de Puerto Vilelas (Chaco), otro choque con sabor a clásico del litoral. En la cuarta jornada, el "Aurirrojo" volverá a la ruta para visitar a San Martín de Formosa, un reducto siempre difícil por las condiciones climáticas y la presión de la localía "Franjeada".

Localía y fecha libre

La quinta fecha marcará el regreso al barrio 17 de Agosto para enfrentar al Club Tucumán Central Deportes, un equipo que se suma a la zona para aportar competitividad desde el norte del país. Finalmente, el fixture determinó que Boca Unidos tendrá su fecha libre en la sexta jornada, lo que le permitirá realizar un balance temprano del rendimiento y recuperar soldados de cara a la segunda mitad de la primera fase.

Los dirigentes y el cuerpo técnico aurirrojo ya trabajan en la logística de los traslados y el reacondicionamiento del campo de juego para el 22 de marzo. Con el fixture en mano, la ilusión del pueblo boquense se renueva con el objetivo de ser protagonistas y pelear por el ascenso directo.

Fixture completo