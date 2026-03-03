Escenarios que dialogan para abrir la temporada

Las salas independientes de Corrientes —Teatro Flotante, Espacio Mariño y Teatro de la Ciudad— presentan el sábado 7 y domingo 8 de marzo la cuarta edición de “Damos Sala”, una propuesta que inaugura la temporada teatral 2026 mediante un circuito coordinado de funciones en las mismas.

A lo largo de dos jornadas, el público podrá recorrer estos escenarios culturales de la ciudad y disfrutar de una programación pensada para todas las edades, consolidando una experiencia que combina circulación, diversidad artística y encuentro con la producción local.

“Damos Sala” cumple cuatro años reafirmando una modalidad de gestión basada en el trabajo colaborativo. La articulación entre las salas no solo implica compartir fechas de apertura, sino también sostener una política cultural común: unificación del valor de entradas, coordinación de estrategias de comunicación, generación de propuestas formativas y planificación conjunta para fortalecer el sector independiente.

En un contexto complejo para los espacios culturales autogestivos, la construcción en red se presenta como una herramienta estratégica que permite optimizar recursos, ampliar públicos y garantizar continuidad. Esta iniciativa se ha transformado en un ejemplo de cooperación sostenida del teatro independiente correntino.

Más que una apertura de temporada, “Damos Sala” representa una declaración colectiva: sostener el teatro como espacio de creación, formación y comunidad. La propuesta invita al público a acompañar, recorrer y elegir el teatro local como parte activa de la vida cultural de la ciudad.

En esta edición se ofrecerá una promoción especial de 3 obras del mismo día por $18.000. Las entradas anticipadas tendrán un valor de $8.000, mientras que en puerta costarán $10.000.

Para mayor información, consultar las redes sociales oficiales de cada sala, @teatroflotante @teatrodelaciudadctes @espacio_marinio

PROGRAMACIÓN

Sábado 7 de marzo

17:30 hs – Espacio Mariño (Santa Fe 847)

“Embopa”

Dramaturgia: Mauro Santamaría

Dirección: Nancy García y Víctor Cardozo

Elenco: Naty Barcellos, Gabriela Prieto y Nancy García

Una obra infantil que busca recuperar el juego colectivo, el encuentro y el trabajo en equipo.

Tres investigadoras son contratadas para descubrir por qué los juegos infantiles fueron desapareciendo, invitando al público a participar activamente y salir del aislamiento que muchas veces impone la tecnología.

19:30 hs – Teatro Flotante (Rioja y Costanera)

“Entramadas” – Danza teatro

Dramaturgia: Loly Fiorini

Dirección y puesta en escena: Loly Fiorini

Intérpretes: Agustina Levatti, Anabel Giménez, Ana Paula González, Florencia Garrido, Juanita Dietz, Keren Ortigoza, Lorena Espinosa, Loly Fiorini, Mia Moens de Hase y Milagros Ríos.

Ballet Release

Un grupo de mujeres contarán, a través del movimiento, el sentimiento del amor en todas sus etapas. El correspondido, el dudoso, las idas, las vueltas, encuentros, desencuentros, el desamor y el amor propio. Todo desde una mirada y fuerza femenina.

El cuerpo, será el protagonista e instrumento expresivo de esta pieza de danza-teatro, donde las palabras se llevarán al movimiento y el movimiento se hará voz.

21:00 hs – Teatro de la Ciudad (Pje. Villanueva 1470)

“Columpio de Inconscientes – Esperando al señor Washer”

Dramaturgia: Creación colectiva

Dirección: Gustavo Benítez

Elenco: Matías Benítez, Iara Burgos, Laura Quagliozzi, Gastón Alexis y Gustavo Benítez

Grupo: Columpio de Inconscientes

Un viaje poético donde las palabras juegan, provocan y emocionan. Una experiencia teatral para todo público donde el lenguaje es protagonista.

Domingo 8 de marzo

17:30 hs – Teatro Flotante (La Rioja y Costanera)

“Los sonámbulos, una historia de la ciencia en dos patadas”

Dramaturgia: Cristian Palacios

Dirección y actuación: Antonio Gómez

Grupo: Compañía Teatral Saturno

Un espectáculo lúdico y filosófico que recorre grandes momentos del pensamiento humano, combinando ciencia y teatro en una experiencia divertida y reveladora.

19:30 hs – Teatro de la Ciudad

“Querido San Antonio”

Dramaturgia: Patricia Suárez

Dirección: Jorge Soto

Elenco: Nancy García, Ana Belén Cavalieri, Ymmel Burgos y Hernán Molina.

Una comedia dramática ambientada en 1920 que reflexiona sobre la autonomía femenina, el amor propio y la necesidad de cuestionar mandatos tradicionales que muchas veces limitan a las mujeres en su camino hacia la felicidad.

Propone que el amor y la felicidad no dependen de un hombre o de un santo, sino de la capacidad de las mujeres para descubrir su propio valor y tomar las riendas de su destino.

21:00 hs – Espacio Mariño

“Improyeré”

Dramaturgia: improturgia colectiva espontánea

Dirección: Lourdes Alegre Borsini

Actores-improvisadores: Juan Manuel Álvarez, Sofía Holowaty, Ezequiel Sosa Falcón, Alejandra Gueri, Facundo Vallejos Yunes, Bárbara Pantanali y Lourdes Alegre Borsini

Grupo: Improyeré

Improvisación teatral con participación del público, creando escenas únicas e irrepetibles en cada función.