Inscripción abierta para la capacitación en gestión de residuos

El programa “Salud y ambiente”, dependiente de la Subsecretaría de Gestión sanitaria del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, informa que ya se encuentra abierta la inscripción para la capacitación virtual sobre gestión de residuos patológicos y peligrosos, dirigida a todo el personal de salud de la provincia. La capacitación iniciará el 9 de marzo, tendrá una duración de 20 horas en total que se distribuirán en cinco módulos de formación. Ante cualquier duda o consulta, puedes contactarte al 3794014510 o escribe a [email protected]

El objetivo principal de esta iniciativa formativa –dijo la Subsecretaria del área, Silvina Vega Bajo-, es fortalecer los conocimientos y habilidades de los profesionales en la gestión integral de los residuos generados en los establecimientos sanitarios, fomentando la adopción de prácticas seguras, responsables y ambientalmente sostenibles. “Un manejo adecuado de estos residuos es esencial para reducir los riesgos laborales, prevenir infecciones y minimizar los impactos negativos en el medio ambiente”, explicó.

Esta capacitación está dirigida de manera especial a médicos, enfermeros, bioquímicos, técnicos, personal administrativo, maestranza y servicios generales, así como también a agentes sanitarios. Estos profesionales son actores clave en la promoción de la salud pública y la protección ambiental de las comunidades en las que operan.

La modalidad será completamente virtual y se organizará en módulos temáticos, lo que permitirá a los participantes acceder al contenido de manera flexible, adaptándose a sus horarios laborales. De esta manera, la propuesta se presenta como una oportunidad accesible para todo el personal de salud de la provincia.

La capacitación es gratuita, y quienes cumplan con los requisitos académicos recibirán un certificado de aprobación avalado por la autoridad sanitaria provincial.

La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 6 de marzo, por lo que se invita a todos los profesionales de la salud y agentes sanitarios de la provincia a participar en esta instancia formativa, que no solo contribuye al fortalecimiento del sistema sanitario, sino también al cuidado y la protección del entorno ambiental.