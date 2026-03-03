La Libertad Avanza consolida su estructura nacional con la mira puesta en la Boleta Única

Este lunes por la tarde, la sede central de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario de un encuentro estratégico clave para el futuro del espacio político. La reunión, de carácter nacional, estuvo encabezada por la presidente del partido, Karina Milei, y el vicepresidente, Martín Menem.

El cónclave reunió a los presidentes partidarios de los 24 distritos del país, marcando un hito en la organización federal del movimiento. Entre los presentes, se destacó la participación de la Dra. Laura Marcore, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Corrientes.

Fortalecimiento institucional y despliegue territorial

El eje central de la jornada fue la consolidación y el fortalecimiento institucional de LLA en todo el territorio argentino. Durante el encuentro, se trazó una hoja de ruta política y organizativa para los próximos meses, con el fin de profundizar la presencia del espacio en cada rincón del país.

Al respecto, la referente correntina Laura Marcore declaró: “Fue una reunión estratégica para lo que se viene en materia legislativa y territorial. La Libertad Avanza tiene clara su posición, que es acompañar al Presidente en las políticas de Estado, para brindarle funcionarios que desarrollen la visión a nivel territorial”.

Asimismo, se estableció como principal acuerdo y objetivo político la concreción e implementación de la Boleta Única en todo el país para las próximas elecciones, como parte del compromiso del espacio con la transparencia, la modernización y el fortalecimiento del sistema electoral argentino.