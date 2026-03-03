¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Victoria Villarruel Escuela Hogar Juan Domingo Perón Tucán
Victoria Villarruel Escuela Hogar Juan Domingo Perón Tucán
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Legaron con plumas cortadas y estrés

Tras su recuperación, liberaron a 12 tucanes en su hábitat natural en Corrientes

Los ejemplares habían ingresado en estado crítico, sin poder volar y desorientados. Tras meses de recuperación, volvieron a su hábitat natural y se convirtieron en símbolo del trabajo silencioso por la biodiversidad correntina.

Por El Litoral

Martes, 03 de marzo de 2026 a las 18:57
Gentileza

 

En el Día de la Fauna Silvestre, doce tucanes volvieron a surcar el cielo después de atravesar una historia marcada por el maltrato y la supervivencia. Los ejemplares habían llegado al Centro Aguará con sus plumas cortadas, visiblemente estresados y sin las herramientas básicas para sobrevivir en libertad. Muchos no sabían cómo alimentarse por sus propios medios ni cómo retomar el vuelo.

gentileza

El proceso de recuperación demandó meses de trabajo clínico y conductual. Cada ave fue sometida a controles veterinarios, rehabilitación física y un acompañamiento progresivo para recuperar fuerza y confianza. La meta no era solo que volaran, sino que pudieran reintegrarse al monte con las capacidades necesarias para cumplir su rol ecológico.

gentileza

“Misión cumplida en el Centro Aguará: el vuelo que premia todo el esfuerzo”, expresó el ministro de Turismo, Juan Braillard Poccard, al celebrar la reinserción de las aves. 

Importancia de la preservación silvestre 

Porque más allá de la imagen colorida y exótica que los caracteriza, los tucanes cumplen una función vital: son grandes dispersores de semillas y verdaderos aliados de los bosques nativos. Cada ejemplar que regresa al monte es una garantía de regeneración natural. Detrás de ese vuelo final hay profesionales, pasantes y directivos que, con paciencia y compromiso, se convierten —como ellos mismos señalan— en los verdaderos arquitectos del monte correntino.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD