Fuerte apoyo de JP Valdés a 198 nuevos oficiales de la Policía

El gobernador Juan Pablo Valdés, este martes por la tarde, en el Complejo Formativo Policial (ex Regimiento Santa Catalina) encabezó la entrega de armamentos a los 198 nuevos oficiales subayudantes -quienes fueron nombrados recientemente- de la 53° promoción de la Policía de Corrientes. En el respectivo acto protocolar, el mandatario reafirmó el respaldo institucional a la fuerza y la continuidad de una política de inversión en formación y equipamiento para fortalecer la seguridad en toda la provincia. En ese marcó aseguró que " Estamos respaldando fuerte a la Policía".

En la oportunidad, acompañado por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, el ministro de Seguridad, Adán Gaya, la subsecretaria de Seguridad, Ingrid Jetter, jefe de la Policía, comisario general Miguel Ángel Leguizamón, el Gobernador destacó la presencia de más de 198 nuevos oficiales a quienes les instó a tener "vocación de servicio y cercanía con la comunidad".

“En este momento contamos 198 oficiales de policía más en las calles”, destacó el mandatario, subrayando el impacto concreto que representa la incorporación de nuevos agentes para reforzar la presencia territorial en toda la provincia.

Valdés aseguró que el Gobierno de Corrientes respalda firmemente a la fuerza y expresó su confianza en la formación recibida por los efectivos. “Quiero decirles que estamos respaldando fuerte a la Policía, confiamos en la formación que han tenido en esta institución. Detrás del uniforme que tienen está la población y el Gobierno de Corrientes”, afirmó, remarcando el acompañamiento político e institucional hacia cada agente.

En ese sentido, convocó a los oficiales a desempeñarse con responsabilidad y vocación de servicio: “En cada día de servicio den lo mejor de ustedes, porque queremos que la población se sienta confiada con ustedes”. Así fue que el Gobernador valoró que la confianza ciudadana es el pilar fundamental sobre el que se construye la seguridad pública.

El mandatario también anunció que la Provincia continuará invirtiendo en capacitación y equipamiento. “Vamos a trabajar para que estén mejor formados, equipados, con las herramientas necesarias para que su única preocupación sea velar por la seguridad de los correntinos”, sostuvo. No obstante, advirtió que el equipamiento por sí solo no alcanza: “No basta con equipamiento, hay que trabajar en las calles, escuchar a la gente, ser las mejores personas y brindar ayuda cuando la población los necesita”.

Asimismo, enfatizó la importancia del trabajo articulado en cada localidad, independientemente del destino asignado. “No importa el lugar que toque, en cada localidad la Policía tiene que ser eficiente y trabajar con los intendentes codo a codo”, señaló, reforzando la idea de una seguridad cercana y coordinada con los gobiernos municipales.

Finalmente, Valdés felicitó a quienes estuvieron a cargo de la formación de los cadetes y exhortó a los nuevos oficiales a convertirse en referentes dentro de la institución. “Sean el ejemplo de los que llegan; el respeto se gana con el trabajo todos los días”, concluyó, instando a tener "vocación de servicio y cercanía con la comunidad".

El acto

El acto inició con la presentación de efectivos formados al gobernador Valdés, para el posterior saludo, al igual que el ministro de Seguridad de la Provincia, Adán Gaya; y el jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Miguel Ángel Leguizamón. Se trata de 198 oficiales subayudantes, técnicos en Seguridad Pública y Ciudadana, integrantes de la 53° promoción de oficiales de la Policía de Corrientes, quienes fueron nombrados recientemente a través del Decreto provincial 319/26, los cuales en esta ocasión recibieron su armamento provisto por la institución para pasar a partir de ahora a integrar el servicio activo de seguridad a la comunidad.

La invocación religiosa y bendición estuvo a cargo del Capellán Auxiliar, presbítero Guillermo Danuzzo, seguido de los discursos y palabras del Gobernador, el ministro de Seguridad, Adán Gaya, y el jefe de la Policía. Luego y para finalizar la ceremonia, se hizo una entrega simbólica de los armamentos a los nuevos oficiales.

Continuidad de lineamientos trazados en seguridad

El ministro de Seguridad, Adán Gaya, durante su mensaje, puso en valor “el trabajo y la formación que han tenido durante estos cuatro años” y aseguró que existe “una decisión muy fuerte por parte del gobernador de la provincia en lo que tiene que ver con la seguridad pública”.

En ese marco, instó a los flamantes oficiales a desempeñarse con apego a la ley y al reglamento. “Créanme que desde el Gobierno y puntualmente el Ministerio de Seguridad vamos a estar acompañándolos, pero también custodiándolos, de manera tal de que todo lo que sea dentro de las leyes y del reglamento al cual fueron incluidos, todo permitido, lo que esté fuera de ello, absolutamente nada”, afirmó.

Gaya remarcó además la expectativa social depositada en la institución policial. “Hay una sociedad que espera claramente el trabajo y la vocación de servicio al cual fueron formados. La sociedad espera de ustedes, la sociedad confía en ustedes”, expresó.

En otro tramo de su discurso, subrayó la importancia de actuar con integridad en cada intervención. “Muchas veces el destino lo traza uno mismo en cada accionar, y ese accionar espero que lo lleven con responsabilidad, pero fundamentalmente como buenos funcionarios públicos”, señaló.

“Nosotros, por decisión del gobernador de la provincia, vamos a acompañar en todo lo que respecta a una fuerza comprometida que tenga las herramientas necesarias para combatir el delito, el narcotráfico y todas las cuestiones que hacen mal a nuestra sociedad”, expresó Gaya.

Finalmente, el ministro expresó su confianza en la institución y deseó que la jornada marque un hito en la vida profesional de los nuevos agentes. “Confiamos en ustedes, confiamos en la Policía de la provincia de Corrientes. Espero que el día de hoy marque sus vidas claramente y que sea el comienzo de que una sociedad correntina confíe cada vez en nuestra fuerza”, concluyó.

En ese marco, el jefe policial destacó “el permanente acompañamiento del Gobierno provincial que sostuvo y fortaleció su formación durante 4 años, brindando los recursos necesarios para su preparación integral”, a lo que agregó que ese “respaldo institucional representa una inversión en seguridad pública y en el futuro de nuestra fuerza”.

Y afirmó que “ser oficial de Policía es ejercer liderazgo en los momentos difíciles, decidir cuándo otros dudan, es mantenerse firme cuando la presión arrecia, es actuar con coraje frente al delito, pero con prudencia y humanidad, frente a cada ciudadano”. Y les dijo que “la autoridad que hoy se les confiere, no se impone por la jerarquía, se gana con el ejemplo y la disciplina”.