Fórmula 1: estos son los Grandes Premios que correrá Franco Colapinto en 2026

La Fórmula 1 se prepara para su temporada 2026, la 77° en la historia de la categoría, con novedades tanto en la parrilla como en la tecnología de los autos. Franco Colapinto debutará como piloto titular de Alpine, junto a Pierre Gasly, en un monoplaza completamente renovado.

Colapinto ya había participado en 16 carreras en 2025, pero esta será la primera vez que afronta la temporada completa como titular. El piloto correntino enfrentará siete circuitos nuevos en su calendario, entre ellos Australia, China, Japón, Arabia Saudita, Baréin y Miami.

Nuevos autos

Alpine, por su parte, cambiará sus motores Renault por unidades de Mercedes, incluyendo la caja de cambios, con el objetivo de mejorar su rendimiento después de un 2025 complicado. La escudería terminó última en el Campeonato de Constructores con 22 puntos.

Además, en general, los autos de 2026 tendrán modificaciones importantes: seguirán siendo V6 turbo híbridos de 1.6 litros, pero la contribución eléctrica se incrementará para equilibrar la potencia entre el motor térmico y el eléctrico.

También, se eliminará el complejo sistema MGU-H y se introducirán combustibles sostenibles, mientras que los monoplazas serán más cortos, estrechos y livianos que los de la era 2022-2025.

La temporada

La temporada contará con 24 carreras, comenzando el 8 de marzo en Australia y cerrando el 6 de diciembre en Abu Dabi. El GP de Emilia-Romagna desaparece del calendario y el histórico GP de Imola no se disputará, reemplazado por el nuevo GP de España en el circuito de Madring, que tendrá dos fechas durante el año.

Con la llegada del equipo Cadillac, la parrilla estará integrada por 11 escuderías y 22 pilotos que lucharán por el título mundial, en lo que promete ser una temporada llena de cambios y desafíos para todos los competidores.

El calendario

GP de Australia: 6-8 de marzo GP de China: 13-15 de marzo GP de Japón: 27-29 de marzo GP de Baréin: 10-12 de abril GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril GP de Miami: 1-3 de mayo GP de Canadá: 22-24 de mayo GP de Mónaco: 5-7 de junio GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio GP de Austria: 26-28 de junio GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio GP de Bélgica: 17-19 de julio GP de Hungría: 24-26 de julio GP de Países Bajos: 21-23 de agosto GP de Italia: 4-6 de septiembre GP de España: 11-13 de septiembre GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre GP de Singapur: 9-11 de octubre GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre GP de México: 30 octubre - 1 noviembre GP de Brasil: 6-8 de noviembre GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre GP de Catar: 27-29 de noviembre GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre

Con información de Tyc Sports.