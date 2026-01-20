La Selección Argentina jugará otro partido tras la Finalissima: contra quién y cuándo

La Selección Argentina tendrá una prueba internacional más antes del Mundial 2026. Además de disputar la Finalissima ante España, jugará un amistoso frente a Qatar, en el marco del Qatar Football Festival.

Fechas

El partido principal será el viernes 27 de marzo, cuando Argentina y España se enfrenten en el estadio Lusail de Qatar. El encuentro reeditará el cruce entre los campeones de América y Europa, luego de la consagración argentina ante Italia en 2022.

Además, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni jugará un amistoso ante la selección local de Qatar el martes 31 de marzo, nuevamente en Lusail.

El Qatar Football Festival reunirá a varias selecciones nacionales en una serie de partidos amistosos que se disputarán a lo largo de cinco días. Además de Argentina, participarán España, Qatar, Arabia Saudita, Egipto y Serbia.

El cronograma completo del festival es el siguiente:

Arabia Saudita vs Egipto – Jueves 26 de marzo

Qatar vs Serbia – Jueves 26 de marzo

Argentina vs España (Finalissima) – Viernes 27 de marzo

Egipto vs España – Lunes 30 de marzo

Serbia vs Arabia Saudita – Lunes 30 de marzo

Qatar vs Argentina – Martes 31 de marzo

Estos encuentros formarán parte de la preparación hacia la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.