Un campeón del mundo está en la mira de dos importantes clubes de fútbol

Chelsea abrió la puerta a una posible salida de Enzo Fernández y sacudió el mercado europeo. Aunque el mediocampista argentino es uno de los referentes del plantel, el club londinense estaría dispuesto a escuchar ofertas de gran magnitud en la próxima ventana de transferencias. La postura no implica una urgencia por vender, pero sí un cambio de escenario respecto de lo que se consideraba hasta hace poco.

El nombre del campeón del mundo empezó a circular con fuerza en las últimas semanas. Desde Francia, L’Équipe anunció que el Paris Saint-Germain lo tiene en carpeta, mientras que desde Inglaterra informaron el interés del Real Madrid. Según la BBC, Chelsea vendería a Enzo Fernández al precio adecuado, una frase que resume la nueva lógica del club.

En este contexto, a pesar de que el ex River Plate tiene contrato hasta 2032, el objetivo sería recuperar el dinero invertido: fue adquirido al Benfica por una cifra cercana a los 121 millones de euros, por lo que cualquier negociación partiría desde números muy elevados. En ese marco, desde Francia aseguran que el PSG estaría dispuesto a poner sobre la mesa alrededor de 150 millones de dólares para avanzar por el pase del volante.

Más allá de los rumores, el argentino continúa siendo una pieza central en el funcionamiento del equipo. El último triunfo por 2-0 ante Brentford en la Premier le permitió a los Blues mantenerse en la pelea por el ingreso a la próxima Champions League. Se encuentra sexto con 34 unidades, por detrás del Liverpool (36) y del Manchester United (35). En la cima se encuentra el Arsenal con 50 puntos, seguido por el Manchester City y el Aston Villa con 43.

Por ahora, no hay negociaciones formales por el mediocampista de la Selección Argentina, pero el mensaje es claro: si llega una oferta fuera de mercado, Chelsea está dispuesto a sentarse a conversar.

TyC Sports