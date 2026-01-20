Mercado de pases de Boca: se complicó la llegada de Marino Hinestroza

Boca Juniors podría quedarse sin Marino Hinestroza. El colombiano tenía todo acordado para ser el primer refuerzo del equipo, pero la operación con Atlético Nacional se complicó luego de que el club brasileño Vasco da Gama presentara una oferta superior.

Vasco ofreció seis millones de dólares, mientras que Boca había cerrado un acuerdo cercano a los cinco millones.

Todavía sin respuestas

Hasta el momento, el jugador no respondió si aceptará el contrato propuesto por Vasco da Gama.

En la primera instancia de la negociación con Boca, Atlético Nacional buscaba seis millones. Es por esto que, con la llegada de la oferta brasileña, la operación con el "Xeneize" quedó en suspenso, según informó Augusto Cesar en SportsCenter.

