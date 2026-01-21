Boca sigue en busca de su primer refuerzo: ahora negocia con Ángel Romero

Boca Juniors sigue con la búsqueda de su primer refuerzo tras caerse el pase de Marino Hinestroza. Ahora puso el foco en Ángel Romero, el delantero paraguayo que quedó libre tras su paso por Corinthians.

El jugador, que disputó 53 partidos y anotó cinco goles con el club brasileño, evalúa distintas ofertas mientras define su futuro a pocos días del inicio del Torneo Apertura. Según informó SportsCenter, Boca quiere sumar un futbolista con experiencia y jerarquía para reforzar el plantel.

Romero perdió continuidad en Corinthians y necesita actividad para ponerse a punto de cara a representar a Paraguay en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A su vez, mantiene propuestas para continuar en el fútbol brasileño.

Otro interesado

En Brasil se menciona que Mirassol también está interesado en el delantero, donde Paulinho, excompañero y amigo de Romero, ocupa funciones dirigenciales. Esta situación podría complicar la llegada del paraguayo a La Bombonera.

La dirigencia de Boca viene de una negociación fallida con Atlético Nacional por Marino Hinestroza y, mientras tanto, mantiene en carpeta a Alexis Cuello.

En 2022, cuando dejó San Lorenzo, Romero estuvo en el radar de Boca, pero eligió ir a México con el Cruz Azul. Su hermano Óscar sí se incorporó al Xeneize y llegó a ser campeón.

Con información de Espn.