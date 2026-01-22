Un gigante europeo quiere comprar a Emiliano “Dibu” Martínez después del Mundial

Inter de Milán inició conversaciones con Emiliano "Dibu" Martínez, arquero de la Selección Argentina y actual jugador de Aston Villa. El club italiano busca sumarlo después del Mundial.

Según trascendió, los encuentros se llevaron a cabo en Italia entre Gustavo Goñi, representante del arquero, y dirigentes del equipo. Las primeras impresiones de ambas partes fueron positivas.

Martínez sería el elegido para reemplazar a Yann Sommer, cuyo contrato vence el 30 de junio y no será renovado. Hasta el momento no se conocieron detalles sobre los montos de la operación, pero el “Dibu” quiere cambiar de aires para "crecer en lo deportivo".

De todas maneras, pese a su interés por nuevos desafíos, en Aston Villa es una figura central y muy valorada por los hinchas. Se espera que cualquier cambio se concrete a mitad de año, después del Mundial.

En caso de que se haga la transferencia, el "Dibu" compartiría plantel con Lautaro Martínez y Tomás Palacios. Su contrato con Aston Villa está vigente hasta junio de 2029, aunque las negociaciones actuales podrían adelantar su salida.

Con información de TyC Sports.