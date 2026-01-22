River: el caso del correntino Salas, de refuerzo top a suplente en el debut del Torneo Apertura

La pretemporada de River Plate dejó una certeza que genera sorpresa en el mundo millonario: Maximiliano Salas, el atacante correntino que llegó como refuerzo "top" a mediados de 2025, comenzará el Torneo Apertura 2026 sentado en el banco de relevos.

La situación del delantero curuzucuateño marca un fuerte contraste con la inversión realizada por la dirigencia, que ejecutó su cláusula de rescisión en Racing para cumplir un pedido expreso del "Muñeco".

A pesar de un desembarco prometedor, donde su intensidad y entrega enamoraron rápidamente al hincha, el rendimiento del "Pizzero" entró en una meseta. Según el análisis del cuerpo técnico, Salas no logró acoplarse del todo al rigor táctico que exige el sistema de Gallardo, mostrándose por momentos desordenado posicionalmente cuando le tocó cumplir funciones por el centro del ataque.

La competencia interna en el ataque

La decisión de Gallardo de relegar al correntino responde a una búsqueda de mayor fluidez colectiva. En los ensayos previos al debut frente a Barracas Central, el entrenador optó por otras variantes que interpretan mejor los espacios. Hoy, la delantera de River parece tener nombres propios con mayor ventaja:

Sebastián Driussi: consolidado como la principal referencia de área tras su regreso.

Facundo Colidio e Ian Subiabre: ambos pelean palmo a palmo el puesto de segundo delantero, aportando mayor claridad en la elaboración.

Desde el entorno del club aseguran que, si bien nadie discute el ímpetu y la voluntad de presión de Salas, su falta de gol en el cierre del año pasado y la dificultad para asociarse en metros finales le terminaron restando puntos.

El desafío de recuperar el protagonismo

Para el ex All Boys y Racing, el inicio de este 2026 representa una prueba de fuego. Con 28 años y un contrato importante, el desafío será transformar su despliegue físico en efectividad táctica.

El "Muñeco" lo sigue considerando una pieza valiosa por su capacidad de contagio, pero ahora lo proyecta como una carta de recambio para romper partidos en los segundos tiempos.

El oriundo de Curuzú Cuatiá deberá ajustar sus movimientos para volver a ganarse un lugar en el once titular, en un equipo que este año está obligado a pelear el título local y la Copa Libertadores. Por ahora, el refuerzo estrella de los 8 millones de euros deberá esperar su oportunidad desde afuera.

*Con información de TyC Sports