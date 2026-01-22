Habrá un banderazo para despedir a los jugadores de Mandiyú

Mandiyú finaliza su preparación para la revancha frente a Guaraní Antonio Franco y sus hinchas preparan un banderazo para despedir al plantel.

Una de las semifinales de la Región Litoral Norte del Regional Federal Amateur de Fútbol concluirá este domingo en Posadas donde no se permitirá la presencia de público “neutral” ni visitantes.

La revancha entre Guaraní y Mandiyú se jugará el 25 desde las 17.30 en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira de Posadas con el arbitraje de Maximiliano Manduca de Santa Fe.

En el encuentro de ida, en la capital correntina, el equipo franjeada se impuso 1 a 0 con gol de Leonardo Galeano.

En el partido que se jugó en el complejo Leoncio Benítez de la capital correntina, tampoco hubo presencia de público visitante pese a que había acuerdo entre las dirigencias de los dos clubes. Sin embargo, la Policía de Corrientes, por razones de seguridad, solamente permitir al público local.

Para la revancha habrá reciprocidad y los aficionados del albo deberán seguir las alternativas del decisivo encuentro desde Corrientes.

Para hacer sentir el apoyo incondicional en un momento decisivo de la temporada, los hinchas preparan un banderazo para despedir a los conducidos por Fabián Ponce.

El plantel de Mandiyú viajará a Posadas un día antes del encuentro. La partida está prevista para el sábado 24, a las 13.30 hs. desde la plazoleta Llano (Ferré y Maipú).

Allí concurrirán los simpatizantes del albo para dar su aliento y expresar el respaldo que bridan a los jugadores y cuerpo técnico.

Al parecer las diferencias internas quedaron de lado, hubo peleas en la popular el pasado fin de semana, y ahora los hinchas se mostrarán unidos para alentar al algodonero.

La preparación del equipo culminará este viernes en Corrientes y Ponce evalúa variantes para intentar dar vuelta la serie y avanzar en el certamen.

Mandiyú está obligado a ganar por un gol para forzar a los penales, en tanto que si la diferencia es mayor avanzará a la final de la región.

El otro finalista de la Región Litoral Norte recién se conocerá el martes 27 cuando, desde las 17, en Resistencia, se enfrenten el local Defensores de Vilelas y Sportivo Cultural de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El partido de ida, varias veces suspendido por las inclemencias del tiempo, se jugará este viernes, a partir de las 17.15, en el interior chaqueño.