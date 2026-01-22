Boca Unidos anunció un regreso y dos caras nuevas para su plantel

El plantel de Boca Unidos para encarar el Torneo Federal A 2026 va tomando forma. Este jueves se anunció un regreso y dos caras nuevas para completar 11 jugadores confirmados que estarán bajo la conducción técnica de Lucas Batistuta.

La vuelta de Gustavo Bombaj (foto de su primer paso en le aurirrojo) y las incorporaciones de Pablo Moreyra y Bryan Mendoza fueron los anuncios que realizó este jueves la entidad correntina.

Bombaj (34 años) regresa a Boca Unidos donde jugó durante la temporada 2018/19 del Federal A.

El posadeño se desempeña como volante o atacante por izquierda. Viene de jugar para Cipolletti de Río Negro el pasado Federal A. Comenzó su carrera profesional en Argentinos Juniors y después pasó por varios clubes, incluido Sarmiento de Resistencia, del ascenso a nivel nacional.

Una de las caras nuevas será un defensor proveniente de Argentino de Monte Maíz, Córdoba, en el Federal A. Se trata de Moreyra un central de 30 años que nació en Romang, Santa Fe, y con experiencia en las categorías del ascenso. Estuvo en Rivadavia de Lincoln, Jorge Newbery de Junín, Douglas Haig de Pergamino y Ben Hur de Rafaela.

En tanto que Mendoza tiene 32 años y doble nacionalidad: argentina e italiana. Se desempeña como marcador de punta derecho y viene de jugar en el FC Noah Yerevan de Armenia.

En Argentina vistió las casacas de Sacachispas de Buenos Aires y Barracas. Después estuvo tres temporadas en el fútbol rumano. Regresó al país para militar nuevamente en Sacachispas. En el 2024 se fue a Bulgaria y al año siguiente estuvo en Armenia.

A lo largo de la semana. Boca Unidos informó la llegada del arquero Luis Ojeda y del delantero Cristian Chávez.

Ojeda (35 años) llega desde el fútbol boliviano donde defendió los colores de Unión Central de Tarija.

El “1” jugó en Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors antes de emigrar México, Japón, Colombia y Paraguay. En su vuelta al país militó en Mitre de Santiago del Estero, Platense, Atlético Tucumán y Gimnasia de Mendoza.

Por su parte, Chávez (34) jugó por última vez en Midland, tuvo varios pasos por San Lorenzo y también fue parte del plantel del Napoli durante la temporada 2011/12.

Boca Unidos también se aseguró los regresos de Martín Ojeda y Saúl Abecasis, y la continuidad de Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz, Leandro Gómez y Alejandro Leani.

La pretemporada de Boca Unidos dará inicio el jueves 29 y se espera que en los próximos días se anuncien nuevos nombres para la etapa de Batistuta en la dirección técnica.