Pilotos correntinos ponen primera en la temporada nacional 2026

El automovilismo nacional está dando sus primeros pasos en la temporada 2026. Este fin de semana será el turno, entre otras categorías, del TC Pista Mouras y la Fórmula 3 Metropolitana donde habrá presencia correntina.

En el TC Pista Mouras hará su debut el goyano Ignacio Vilas, mientras que en la F3 Metropolitana estará nuevamente el esquinense Benjamín Traverso, pero con nuevo equipo.

El autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata será el escenario para la primera fecha en estas categorías. La actividad dará inicio este viernes y se extenderá hasta el domingo.

Vilas (Dodge de Galarza Racing) será uno de los cuatro debutantes dentro del TC Pista Mouras. Los otros tres zserán Francisco Ludueña (Chevrolet de Frano Race), Máximo Costanzo (Rus Med Team) y Dante Rubiera Hanze (Ford de Spataro Racing).

En tanto que Juan José Suárez (Ford Falcon del Candela Competición) regresará a la actividad luego de un parate de varios años.

“Vamos a estar compitiendo en el TC Pista Mouras junto al equipo de Ramiro Galarza, con una Dodge, la misma que utilizó el año pasado Lucas Bohdanowicz. Estoy muy contento de formar parte de esta categoría, que es muy competitiva y en la que vamos a estar dando nuestros primeros pasos dentro de un auto con techo”, contó Vilas que el año pasado participó en la Fórmula 3 Metropolitana.

En referencia a lo que pretende para este año, así hizo alusión: “Queremos ir de menos a más, tratar de ir aprendiendo lo más rápido posible, sin cometer errores, para en pocas fechas, poder pelear los puestos de adelante”.

Para este viernes están previstas dos tandas de entrenamientos. El sábado 24 habrá una nueva práctica y será la clasificación. Mientras que el domingo 25, a las 10.10 será la única serie y a las 12.10 la final prevista a 14 vueltas o 25 minutos de duración.

Traverso cambió de equipo

El joven piloto esquinense, Benjamín Traverso tendrá su segunda temporada en la Fórmula 3 Metropolitana pero cambió de escudería. Se sumó al Satorra Competición, equipo campeón de las últimas tres temporadas.

“El objetivo obviamente es pelear el campeonato, vamos a seguir aprendiendo”, comentó Traverso.

“Estoy muy contento por la incorporación al equipo, sobre todo por tenerme en cuenta. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible y ver cómo se va dando el panorama carrera a carrera”, agregó.

Para este viernes, la categoría tiene prevista realizar entrenamientos y la clasificación. El día siguiente serán las series desde las 11.30 y la primera final (12 vueltas o 20 minutos de duración) del fin de semana a partir de las 15.40.

Mientras que el domingo 25 a las 11.35 se largará la segunda final de la primera fecha. Será a 12 vueltas o 20 minutos de duración y la largada se ordenará de acuerdo a las series del sábado.