Corrientes será sede de El Rugby Camp

Una clínica internacional de rugby se realizará en la ciudad de Corrientes destinado a jugadores de 13 a 18 años. Tendrá como sede el Taraguy RC, con entrenadores de destacada experiencia internacional, del 2 al 5 de abril.

Los organizadores convocaron a entrenadores nacionales como ser Ignacio y Nicolás Fernández Lobbe y del medio como Miguel Castelli, quienes brindarán sus conocimientos y experiencias para más de 70 chicos.

El Rugby Camp es una experiencia formativa única que combina entrenamiento de rugby de alto nivel con convivencia, aprendizaje y cultura.

Serán días de entrenamiento, doble turno, técnicos y físico, análisis de video, charlas con nutricionistas. Testeos físicos, análisis individuales de destrezas, mediciones, perfil del jugador.

Las inscripciones ya están abiertas, los participantes tendrán todo incluido, alojamiento, comidas, hidratación, ropa de entrenamiento y de partidos.

Los participantes además formarán parte de sorteos para participar sin cargo en otros Camps y Academias, como ser en Australia 2027.

Para más informes e inscripciones se pueden contactar al 379 -5385656, o bien a [email protected] y en www.elrugbycamp.com.