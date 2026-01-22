El futuro de Kevin Zenón en Boca: el correntino quiere pelear un lugar en 2026

El correntino Kevin Zenón atraviesa un momento decisivo de su carrera. Luego de meses de incertidumbre y rumores sobre una posible salida al exterior, el volante apunta a continuar en Boca Juniors y pelear por un lugar en 2026.

El futbolista tuvo un 2025 marcado por altibajos y una pérdida de protagonismo. Sin embargo, el inicio del nuevo año lo encuentra en un escenario distinto, con mayores chances de volver a ser tenido en cuenta dentro del plantel profesional.

Durante las últimas semanas, Zenón estuvo en el radar del Alavés. Hubo sondeos y contactos informales, pero no se avanzó de manera concreta, ni desde la dirigencia de Boca ni desde el entorno del jugador. El goyano no estaba convencido de concretar el ofrecimiento del conjunto español.

El rol de Úbeda y el cambio de representante

El cambio de contexto deportivo fue clave. Con Claudio Úbeda al frente del equipo, el mediocampista volvió a ser probado en formaciones titulares y recuperó participación en los trabajos tácticos. Estas posibilidades aumentaron tras la caída de otras opciones ofensivas, como la de Marino Hinestroza, lo que abrió un espacio para su regreso a la competencia interna.

En paralelo, el jugador nacido en Goya tomó una decisión fuera de la cancha que influyó en su presente: cambió de representante. Desde su nuevo entorno priorizan la continuidad en Boca y la consolidación futbolística antes que una salida apresurada al exterior.

Con este panorama, Zenón apuesta a dar vuelta la página y aprovechar la nueva oportunidad que se le presenta en el club, con el objetivo de volver a ser protagonista.

Con información de TyC Sports.