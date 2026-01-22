Torneo Apertura 2026: estos son los partidos de la primera fecha

Este jueves comienza el Torneo Apertura. El fútbol argentino hará su estreno oficial en el 2026 y se renuevan los desafíos de los 30 equipos que participan de la Liga Profesional.

La primera fecha tendrá su inicio con el encuentro entre Aldosivi y Defensa y Justicia, este jueves a las 17 en Mar del Plata. También habrá atrapantes partidos tras casi un mes de parate.

La Liga Profesional 2026 mantendrá en sus dos torneos semestrales (Apertura y Clausura) el formato del año anterior: dos zonas de 15 equipos, con fase de grupos, y luego instancias de eliminación directa a partido único desde octavos de final. Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs.

El Superclásico fue programado para la fecha 15, tal como ocurrió en 2025. El primer cruce del año entre el Millonario y el Xeneize por la Liga Profesional será en el fin de semana del 19 de abril, en el Monumental, mientras que el segundo será en el Clausura sin fecha confirmada.

Tras los descensos en la última temporada de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, se sumarán a la máxima categoría Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, que lograron el ascenso desde la Primera Nacional.

Un dato a tener en cuenta es que, de manera inesperada, la AFA no dio amnistía para los futbolistas sancionados en el cierre de 2025, por lo que deberán cumplir sus castigos en este torneo. Esto afecta particularmente a Estudiantes de La Plata, que tiene a la mayoría de sus jugadores titulares suspendidos tras el desplante a Rosario Central en el pasillo de campeón.

Los desafíos de Boca y River: la obligación de ganar y cambiar la mala imagen

Luego de un 2025 complicado, Boca y River tendrán la obligación de mejorar, incluso pelear hasta el final en el Apertura.

El Xeneize vivió momentos difíciles en el segundo semestre del año pasado y, a pesar de la levantada tras la muerte del DT Miguel Ángel Russo, no le alcanzó para consagrarse y la derrota ante Racing en las semifinales dejó muchas dudas entre sus hinchas. Con Claudio Úbeda cuestionado y sin refuerzos, Boca deberá mover fichas para cumplir con la exigencia.

Por su parte, el Millonario tuvo un año para el olvido, en el que incluso Marcelo Gallardo estuvo apuntado por los hinchas. Más allá del voto de confianza y respaldo del presidente Stefano Di Carlo, River quedó eliminado en octavos de final del último Torneo Clausura y eso desató una fuerte interna. Tras un mercado de pases corto, pero preciso, el Muñeco tendrá una nueva oportunidad de poner su firma en un equipo que por el momento no contenta a los hinchas.

Así se jugará la Fecha 1 del Torneo Apertura

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

Cómo son las zonas de la Liga Profesional 2026

Zona A

Boca

Independiente

San Lorenzo

Deportivo Riestra

Talleres

Instituto

Platense

Vélez

Estudiantes

Gimnasia Mendoza

Lanús

Newells

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Unión

Zona B

River

Racing

Huracán

Barracas Central

Belgrano

Estudiantes Río Cuarto

Argentinos

Tigre

Gimnasia de La Plata

Independiente Rivadavia

Banfield

Central

Aldosivi

Atlético Tucumán

Sarmiento

