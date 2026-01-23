Comunicaciones cerró su paso por el NOA con una derrota

Comunicaciones de Mercedes cerró su paso por el NOA con un saldo de dos derrotas y un triunfo. De esta forma quedó con un registro de 8 triunfos y la misma cantidad de caídas para ubicarse en la novena ubicación de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol.

En su última presentación, cayó en su visita a Estudiantes de Tucumán 83 a 82. Anteriormente había perdido con Jujuy Basquet 68 a 63 y le ganó a Salta Basket 101 a 97.

El arranque del partido en Tucumán fue parejo, ambos equipos buscaron profundidad. En el juego interior de la visita aparecieron Locket y Wolinsky. En los tucumanos Bollo y Hampton hacían de lo suyo en la pintura rival. A penas por un punto (20-19) ganó el parcial el anfitrión.

En el segundo cuarto se vio un gran juego colectivo de Comu. Presionó en la primera línea, robó pelotas y lo llevó a cometer pérdidas al local. Tuvo un gran aporte desde el banco con el tucumano Allende, Bruner, Pineda, Peralta y Bastardo. Entre ellos aportaron 31 de los 51 puntos de su equipo en la primera mitad. Estudiantes no pudo hacer pie y se fue al descanso largo abajo 51 a 38.

El equipo dirigido por Esposito ajustó la defensa y estuvo mejor en ataque. De a poco complicó a Comu y acortó distancias. Gran cuarto de Santiago Capelli en la conducción. Los tucumanos ganaron el período 27 a 18 para quedar abajo en el global 65 a 59.

El último cuarto fue palo a palo. Con un buen ingreso de Aranda, el aporte de tres puntos de Rodríguez y Pedano, Estudiantes pasó a frente en el marcador por la mínima. En la última acción de la visita, Allende encontró el camino hacia al aro pero en las alturas apareció Elías Cave para taparlo y abrazar el triunfo del equipo tucumano.

Tomás Allende (17 puntos) y Agustín Bruner (12) fueron los principales goleadores en Comunicaciones. En el ganador se destacaron Joseph Hampton (16) y Juan Cruz Rodríguez (13).

Ahora la agenda de Comunicaciones indica tres partidos consecutivos como local donde necesita mejorar su producción y sumar triunfos para escalar en las posiciones.

Los conducidos por Ignacio Barsanti recibirán el jueves 29 a Villa San Martín (9-8). El lunes 2 de febrero será el turno de jugar con Colón de Santa Fe (4-11) y el jueves 12 recibirá a San Isidro de San Francisco, Córdoba (10-5).