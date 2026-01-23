¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Instituto de Cultura Facundo Arana Agostina Páez
LIGA ARGENTINA DE BÁSQUETBOL

Comunicaciones cerró su paso por el NOA con una derrota

El equipo mercecdeño cayó en Tucumán y ahora jugará tres partidos consecutivos como local.

Por El Litoral

Viernes, 23 de enero de 2026 a las 17:00
Gentileza Estudiantes de Tucumán

Comunicaciones de Mercedes cerró su paso por el NOA con un saldo de dos derrotas y un triunfo. De esta forma quedó con un registro de 8 triunfos y la misma cantidad de caídas para ubicarse en la novena ubicación de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol.

En su última presentación, cayó en su visita a Estudiantes de Tucumán 83 a 82. Anteriormente había perdido con Jujuy Basquet  68 a 63 y le ganó a Salta Basket 101 a 97.

El arranque del partido en Tucumán fue parejo, ambos equipos buscaron profundidad. En el juego interior de la visita aparecieron Locket y Wolinsky. En los tucumanos Bollo y Hampton hacían de lo suyo en la pintura rival. A penas por un punto (20-19) ganó el parcial el anfitrión.

En el segundo cuarto se vio un gran juego colectivo de Comu. Presionó en la primera línea, robó pelotas y lo llevó a cometer pérdidas al local. Tuvo un gran aporte desde el banco con el tucumano Allende, Bruner, Pineda, Peralta y Bastardo. Entre ellos aportaron 31 de los 51 puntos de su equipo en la primera mitad. Estudiantes no pudo hacer pie y se fue al descanso largo abajo 51 a 38.

El equipo dirigido por Esposito ajustó la defensa y estuvo mejor en ataque. De a poco complicó a Comu y acortó distancias. Gran cuarto de Santiago Capelli en la conducción. Los tucumanos ganaron el período 27 a 18 para quedar abajo en el global 65 a 59.

El último cuarto fue palo a palo. Con un buen ingreso de Aranda, el aporte de tres puntos de Rodríguez y Pedano, Estudiantes pasó a frente en el marcador por la mínima. En la última acción de la visita, Allende encontró el camino hacia al aro pero en las alturas apareció Elías Cave para taparlo y abrazar el triunfo del equipo tucumano.

Tomás Allende (17 puntos) y Agustín Bruner (12) fueron los principales goleadores en Comunicaciones. En el ganador se destacaron Joseph Hampton (16) y Juan Cruz Rodríguez (13).

Ahora la agenda de Comunicaciones indica tres partidos consecutivos como local donde necesita mejorar su producción y sumar triunfos para escalar en las posiciones.

Los conducidos por Ignacio Barsanti recibirán el jueves 29 a Villa San Martín (9-8). El lunes 2 de febrero será el turno de jugar con Colón de Santa Fe (4-11) y el jueves 12 recibirá a San Isidro de San Francisco, Córdoba (10-5).

