Cerúndolo avanzó por primera vez a los octavos de final del Abierto de Australia

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo (18°) tuvo una muy buena actuación y superó en sets corridos al ruso Andrey Rublev (13°), para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia, que es el primer Grand Slam de la temporada.

Cerúndolo, que consiguió una de las victorias más importantes de su carrera, se impuso por 6-3, 7-6(4) y 6-3, luego de 2 horas y 8 minutos de juego.

Cerúndolo, que jugó en un altísimo nivel, tomó ventaja en el primer set gracias a la contundencia con la que mantuvo todos sus turnos de saque y al quiebre que consiguió en el octavo game.

En el segundo parcial las cosas se igualaron bastante y tuvieron que definirse en el tie-break, aunque allí el argentino tuvo mejor pulso para ponerse 2-0 en sets y empezar a liquidar el encuentro.

Finalmente, el argentino protagonizó una buena recuperación en el tercer set que le permitió quedarse con una gran victoria ante un jugador de primer nivel como Rublev, pese a que no se encuentre en su mejor momento.

De esta manera, Cerúndolo consiguió la clasificación a los octavos de final del Abierto de Australia por primera vez en su carrera. En dicha instancia no la tendrá nada fácil, ya que su oponente será el alemán y número 3 del mundo, Alexander Zverev, quien derrotó por 7-5, 4-6, 6-3 y 6-1 al británico Cameron Norrie (26°).