Agostina Páez Faltante de chapas patentes Obras de bacheo
Mandiyú viaja con variantes en la formación titular

La delegación algodonera partirá rumbo a Posadas este sábado, a las 13.30 hs. desde la plazoleta Llano.

Por El Litoral

Viernes, 23 de enero de 2026 a las 20:00

El plantel de Mandiyú se trasladará este sábado hasta Posadas donde el domingo enfrentará a Guaraní Antonio Franco en un partido decisivo del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol.

Para el trascendental juego, el entrenador del Albo Fabián “Bocha” Ponce (foto) probó variantes tácticas y de nombres con la intención de darle mayor protagonismo al equipo que está obligado a dar vuelta el 0-1 en la semifinal de la Región Litoral Norte.

De acuerdo a los ensayos futbolísticos que ordenó Ponce durante la semana, Mandiyú presentará dos cambios respecto a la formación titular que presentó el domingo pasado en el encuentro de ida frente a Guaraní.

En el arco volverá Milton Ferreyra en lugar de David Acuña, mientras que Héctor Zabala ocupará el lugar de Gustavo Ojeda. Mientras que Guillermo Barreto ocupará un lugar en el banco de suplentes.

El viaje de Mandiyú hacia Posadas dará inicio este sábado a las 13.30 hs. desde la plazoleta Llano.

La delegación que viajará se confirmará durante la mañana y será despedida por los simpatizantes del Albo que preparan un banderazo.

La revancha entre Mandiyú y Guaraní Antonio Franco se jugará el domingo, desde las 17,30 hs. en el estadio  Clemente Argentino Fernández de Oliveira del posadeño de  Villa Sarita y contará con el arbitraje del santafesino Maximiliano Manduca.

En el encuentro de ida, Guaraní se impuso en Corrientes 1 a 0.

