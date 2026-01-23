Lanús sorprendió en el Nuevo Gasómetro

En un encuentro cargado de emociones por la primera fecha del Torneo Apertura, Lanús le ganó 3-2 a San Lorenzo, en condición de visitante.

El Granate se adelantó a los 23 minutos de la etapa inicial, aprovechando una desatención defensiva. Un pase largo habilitó a Rodrigo Castillo, quien picó a la espalda de Gastón Hernández, dejó en el camino al arquero Orlando Gill con un toque y definió cruzado desde un ángulo cerrado para sellar el 1-0.

Esta acción descompensó al local, que empezó a dejar espacios con mayor facilidad en la última línea y, a los 28', Gill le sacó un tremendo mano a mano a Eduardo Salvio dentro del área. Ese despeje al córner derivó en un centro cabeceado en soledad por Carlos Izquierdoz para el 2-0 antes de la media hora de juego.

En el inicio del complemento, el Ciclón fue en busca del descuento. Es por eso que Alexis Cuello intentó sacar un centro desde la derecha, pero el balón se desvió en José Canale. Para fortuna del delantero, el defensor central cometió una infracción al tocar la pelota con la mano dentro del área, por lo que el árbitro del partido, Pablo Dóvalo, no tuvo más remedio que sancionar penal.

El encargado de ejecutar la pena máxima fue el propio Cuello, que con un toque sutil engañó a Nahuel Losada, puso el 2-1 y le agregó suspenso al desenlace.

De todos modos, Lanús volvió a ampliar la ventaja con una jugada colectiva ejemplar. Luego de una serie de pases, Ramiro Carrera filtró el balón para Marcelino Moreno dentro del área. El número 10 se sacó un hombre de encima y definió con calidad para decretar el 3-1.

A los 40 minutos del complemento, Cuello volvió achicar la desventaja. El delantero llegó con la pelota dominada a la puerta del área y sacó un derechazo cruzado y rasante que dejó sin opciones a Losada, que no pudo evitar el 3-2.

En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a Gimnasia de Mendoza, el martes 27 de enero a las 20:00; mientras que Lanús recibirá a Unión el jueves 29/01 desde las 19:15.

