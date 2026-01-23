Independiente y Estudiantes repartieron puntos en Avellaneda

En el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Independiente empató 1-1 ante Estudiantes de La Plata, por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026.

El Rojo dominó el primer tiempo y se adelantó con el gol de Luciano Cabral. Sin embargo, desde el saque central en el complemento, el Pincha lo igualó por medio de Fabricio Pérez.

Minutos más tarde, Santiago Montiel fue expulsado por una fuerte agresión a González Pírez y el local tuvo que afrontar casi todo el segundo tiempo en inferioridad numérica. Sin embargo, el resultado no se movió y concluyó con la igualdad.

Cuando todo parecía que la primera parte terminaba sin goles, Independiente desempató la contienda con una jugada tan vieja como el fútbol. Godoy elevó un saque de banda largo sobre el área visitante, Gabriel Ávalos bajó la pelota en el rectángulo mayor y Luciano Cabral atacó el espacio. El volante ofensivo controló la pelota con el pecho y desenfundó un remate a quemarropa para sellar el 1-0 a los 45 minutos.

Luego del entretiempo, el regreso de los equipos a la cancha contó con la particularidad de que Fabricio Iacovich reemplazó a Fernando Muslera, quien había pedido atención médica en el primer tiempo por una molestia física. Sin embargo, esa novedad se la llevó el viento con rapidez porque el elenco platense sacó del medio y alcanzó la paridad a los 12 segundos a través de Fabricio Pérez.

Por la segunda fecha, Independiente visitará el martes 27, desde las 22.15 hs. a Newell´s y Estudiantes será local de Boca Juniors el miércoles 28 también a partir de las 22.15 hs.



