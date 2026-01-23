Independiente recibe a Estudiantes, el último campeón

La primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol continuará este viernes con la disputa de cuatro partidos donde ses destacan los encuentros: Independiente - Estudiantes (19.00 hs.) y San Lorenzo - Lanús (20.00). También jugarán Talleres - Newell´s e Independiente Rivadavia (22.15) - Atlético Tucumán (22.15).

Independiente recibirá este viernes a al campeón Estudiantes de La Plata. El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Independiente llega con la ilusión renovada, luego de un 2025 en el que claramente fue de mayor a menor.

Ahora, con Gustavo Quinteros como director técnico, el “Rojo” buscará reencontrarse con ese buen nivel que supo demostrar a inicios del 2025. El gran objetivo para el equipo de Avellaneda este año será cortar con la sequía de casi 24 años sin títulos a nivel local.

Estudiantes, por su parte, se encuentra en un momento totalmente diferente, ya que viene de ganar el Clausura en una apasionante definición donde derrotó por penales a Racing en la final, mientras que solo una semana después se consagró en el Trofeo de Campeones gracias a la victoria 2-1 frente a Platense.

El “Pincha”, que tiene como entrenador a Eduardo Domínguez, demostró que es un rival complicadísimo y quiere dar pelea no solo a nivel local, sino también en la Copa Libertadores, donde el año pasado alcanzó los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por el campeón Flamengo de Brasil.

Debido a la amnistía otorgada por parte de la AFA para los jugadores que arrastran sanciones, ninguno tendrá impedimentos para contar con el mejor equipo posible.

Por el lado de Independiente estaban sancionados Rodrigo Fernández Cedrés e Ignacio Malcorra, mientras que en Estudiantes no podía jugar ninguno de los titulares que les dieron la espalda en el pasillo a Rosario Central a modo de repudio luego de que la AFA inventara el título de Campeón de Liga.

San Lorenzo - Lanús

San Lorenzo debutará este viernes en el Apertura cuando reciba a Lanús, uno de los equipos más regulares que tuvo el 2025.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19 en el estadio Pedro Bidegain. El árbitro será Pablo Dóvalo.

San Lorenzo llega a este Torneo Apertura sumido en una grave crisis institucional luego de lo que fue la salida de Marcelo Moretti como presidente de la institución, principalmente por es escándalo de la cámara oculta en el que recibía 25 mil dólares de coima.

En este contexto, el presidente interino es Eduardo Constantini, quien fue electo durante una Asamblea Extraordinaria a fines de 2025.

Pese a su delicado momento institucional, los jugadores del Ciclón dieron la cara y sorprendieron, ya que consiguieron la clasificación a la Copa Sudamericana e incluso en el primer semestre del año habían estado muy cerca del título en el Torneo Apertura, donde cayeron frente a Platense.

Lanús, por su parte, viene de tener un 2025 inolvidable, en el que se consagró campeón de la Copa Sudamericana luego de vencer en una dramática definición por penales al Atlético Mineiro de Brasil.

El “Granate”, que es dirigido por Mauricio Pellegrino, buscará volver a pisar fuerte en el 2026 en el fútbol argentino, ya que lleva casi 10 años sin títulos en dicho ámbito.