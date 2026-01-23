River presentó a David Trezeguet en un nuevo rol institucional dentro del club

River Plate presentó este jueves a David Trezeguet en un nuevo rol institucional dentro de la estructura del club. El anuncio se realizó junto al presidente Stefano Di Carlo y marca el regreso formal del exgoleador francés a la vida del Millonario.

Según informó la institución, Trezeguet ocupará un cargo destinado a ser una figura de referencia en el fortalecimiento y posicionamiento de la marca River, tanto a nivel local como internacional. Su tarea estará articulada con las áreas Institucional, de Marketing y Comercial.

Entre sus funciones, se destacan la participación en el armado y la gestión de alianzas estratégicas con empresas, organizaciones e instituciones. Además del acompañamiento en acuerdos comerciales y activaciones con sponsors.

Del mismo modo, el exjugador representará al club en eventos oficiales, encuentros protocolares y acciones de vinculación. Participará en instancias de relacionamiento con referentes del fútbol y de la industria deportiva, tanto del país como del exterior, en coordinación con las áreas correspondientes.

Trezeguet fue campeón del mundo en 1998 y de Europa en 2000 con la selección de Francia, y tuvo una extensa carrera en clubes europeos, especialmente en Juventus. En River dejó una huella imborrable tras su llegada en 2012, durante la temporada en la B Nacional, cuando fue una pieza clave en el regreso a Primera División con 13 goles en 19 partidos.

En 2021, el exdelantero integró una lista opositora en las elecciones del club como candidato a vicepresidente primero. Aunque no resultó electo, mantuvo vínculo con la dirigencia y, 14 años después de su debut como jugador en River, volvió oficialmente a la institución en un nuevo rol fuera de la cancha.

Con información de TyC Sports.