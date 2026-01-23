Alpine y Franco Colapinto presentaron su nuevo monoplaza para la Fórmula 1

La escudería Alpine presentó oficialmente su nuevo monoplaza A526, que competirá en la temporada 2026 de Fórmula 1. El evento se realizó este viernes a bordo de un crucero frente a la costa de Barcelona y contó con la participación de los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly.

El equipo francés ya había probado el A526 días atrás durante una sesión privada en Silverstone, donde Gasly estrenó el monoplaza en pista. Tras el lanzamiento oficial, Alpine permanecerá en Barcelona para participar de los primeros tests de pretemporada en el Circuit de Catalunya, programados del 26 al 30 de enero, junto a las otras diez escuderías de la categoría.

Posteriormente, el equipo se trasladará a Bahréin para nuevas pruebas en febrero, consideradas clave para ajustar el rendimiento del vehículo antes del inicio oficial del calendario en el Gran Premio de Australia, previsto para el 8 de marzo.

Nuevo desafío para Colapinto

Para Franco Colapinto, la presentación del A526 representa un avance relevante en su carrera, ya que afrontará por primera vez sesiones completas de pretemporada con un monoplaza de Fórmula 1.