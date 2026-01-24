CABJ: la declaración de Riquelme sobre el mercado de pases y la sentencia de Villa

Antes del debut de Boca en el Apertura, Juan Román Riquelme, el presidente del club, brindó una entrevista el viernes en donde abordó múltiples temas. Desde el punto que más debate que generó este verano, que es la ausencia de refuerzos, hasta el caso de Sebastián Villa, quien hace unas dos semanas reconoció públicamente que su relación con JRR "no quedó bien".

El mercado de pases

Sobre el mercado de pases, Riquelme, en diálogo con AZZ Stream, dejó en claro que a él, primero, le preocupa que el equipo juegue bien: "A mí lo que me preocupa es que el equipo juegue bien. Nosotros siempre trabajamos para intentar tener un grupo de jugadores más fuertes, cuanto más posibilidades tiene el entrenador seguro que se sentirá más fuerte".

"Pero vos fijate dónde estamos, en enero, acaba de arrancar el campeonato. Hace unos meses atrás, Boca era una maravilla con la llegada de Paredes. Pero no ganó con Racing, le faltó poquito para llegar a la final y a partir de ahí no hablaron más nada de lo bien que estaba. Eso no quiere decir que no queramos ser mejores", dijo. Y le dejó un mensaje claro a los futbolistas del Xeneize: "Los jugadores saben que este año tienen que darle una alegría al hincha. Y cuando te digo eso, me refiero a que tienen que darle un título. Pero no queremos traer jugadores por traer. Esa es la realidad".

Y defendió su gestión en el mercado de pases que había hecho el verano pasado: "Antes de Cavani trajimos a Benedetto. El año pasado dijeron que hicimos el mejor mercado de pases, con siete jugadores. Criticaron que trajimos a Ayrton Costa. Decían 'de dónde salió, no lo pidió nadie, lo eligió Riquelme'. Hoy creo que es el mejor central del país. Trajimos siete jugadores y después criticaron que no trajimos a Paredes. Y a los cinco meses, Paredes ya estaba con nosotros. Estamos orgullosos por eso",

"Si pudiéramos traer a Mbappé yo te diría 'flaco sí'. Pero tampoco tenemos que volvernos locos. Sí sabemos que los jugadores están trabajando fuerte y ellos saben muy bien que tienen la obligación de este año dar el presente y alegría a nuestros hinchas", explicó.

Sí admitió que habló con Ángel Romero el viernes y que espera que, tras cruzar los contratos, "entre mañana y pasado" esté en el equipo. Y confirmó que no llegará Kevin Serna: "Lo han nombrado en varias aperturas del libro de pases. Yo voy a hablar de las cosas que podemos hablar".

El caso de Villa

River se interesó por Villa en este mercado de pases, pero la negociación no llegó a buen puerto. Y el propio colombiano reconoció que, más allá de su pasado en Boca, del que expresó públicamente que es "100% hincha", no tendría ningún problema en vestir la camiseta del Millonario.

“Soy muy fuerte de la cabeza y, si me llama (Gallardo), mañana mismo viajo. No tengo problema. Y encima nada más que orgulloso que jugar al lado de Juanfer (Quintero), que para mí es mi hermano y que ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida, así que sería un honor jugar al lado de él", señaló en Picado TV.

Es por eso que Riquelme fue consultado respecto a qué pensaba cuando leía que Villa podía arribar en River. Y si bien no contestó directamente la pregunta, recordó todo su caso en el Xeneize: "A mí lo que se me pasa es que yo fui jugador de fútbol. Y que cuando vos eras jugador de fútbol te preguntaban mayormente por un compañero o si te ibas de ese club te preguntaban por el entrenador. Lo que pasa en todos los clubes, mayormente. Acá se va un jugador y es '¿qué pasó con Riquelme?'. El portero: '¿qué pasó con Riquelme?'".

"¿Vos escuchás eso en otro club, que digan eso de un presidente? Por eso digo que es triste. Es demasiado claro en sí. La verdad a mí no me molesta, vivo eso desde los 18 años. Después vos me preguntás por Sebastián. Bueno, a Sebastián yo lo quiero mucho, le tengo mucho cariño. Es verdad como vos decís que han hablado mucho y han preguntado. Hasta preguntaban en los programas, que decían averíguame por favor cómo se llama la persona que maneja en Boca el tema de violencia de género', señaló. "Yo te pregunto, ¿Mendoza es otro país o es Argentina? Yo te pregunto, porque estoy medio confundido yo. Después el tema de Villa, a ver, Sebastián agarró un día, se fue a Colombia y volvió a los 40 días, es público. Cuando volvió al club, él tuvo que entrenar para ponerse a la par de sus compañeros, como corresponde, porque llevan más de 40 días los compañeros, y el segundo o tercer día él decidió que no tenía más trabajo, llamale como vos quieras. ¿Entendés? Esa es la verdad. Es muy simple esto", agregó.

Y dejó un sugestivo mensaje respecto a lo que él y Miguel Ángel Russo, quien era el DT de Boca en el último tiempo de Villa en el club, habían vivido con el colombiano: "Después, si querés que te diga cosas normales, mi amigo se fue hace muy poquito. Y con Miguel hemos vivido muchas situaciones. Hemos vivido juntos el tema de Villa. Y Miguel se ha llevado muchas cosas a la tumba y yo me voy a llevar muchas cosas conmigo también. Él le tenía cariño a Villa, yo le tengo cariño a Villa, pero Miguel se llevó muchas cosas, y yo me las voy a llevar también. Así me enseñaron a vivir en Don Torcuato. Así tiene que ser".

