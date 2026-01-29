Sorpresa por la renuncia de Pingüinos de Corrientes al Torneo Federal 2026: los motivos

El Club Atlético Pingüinos anunció oficialmente que no participará del Torneo Federal de Básquet 2026, pese a haber obtenido la plaza necesaria. La decisión fue comunicada a través de un mensaje institucional publicado en redes sociales.

Motivos

Según se informó, la determinación está vinculada a los altos costos que implica afrontar la competencia nacional, entre ellos la inscripción, los honorarios de los jugadores, los viajes y la logística. Desde la institución señalaron que esos factores hacen inviable, en el contexto actual, sostener la participación sin afectar otros ejes del proyecto deportivo.

En ese sentido, el club destacó que prioriza el trabajo en las categorías formativas y el minibásquet, considerados como el eje central de su crecimiento. La dirigencia remarcó que el último año fue positivo en ese aspecto y que el objetivo es consolidar ese desarrollo a largo plazo.

Además, se indicó que los recursos económicos disponibles serán destinados al fortalecimiento de la infraestructura del club, con inversiones en espacios, recursos y mejores condiciones para jugadores, entrenadores y familias.

Desde el club también mencionaron el acompañamiento del Gobierno de Corrientes. Por eso aclararon que la decisión de orientar esos aportes al crecimiento estructural del club responde a una estrategia de progreso sostenido.

Finalmente, la institución expresó que el objetivo es construir bases sólidas en el presente para volver en el futuro a las competencias de mayores con un club más ordenado, preparado y con proyección deportiva.