Básquet

El colombiano Juan Tello se suma a Regatas Corrientes

El experimentado pívot colombiano de 2,05 metros se incorporará al plantel el 10 de enero para ocupar el lugar que dejó Luis Santos.

Por El Litoral

Lunes, 05 de enero de 2026 a las 07:53

Regatas Corrientes confirmó este lunes la incorporación de Juan Diego Tello Palacios al plantel, quien se convertirá en nuevo jugador del equipo del parque Mitre de cara a la competencia. 

Tello, nacido el 11 de mayo de 1985, mide 2,05 metros y se caracteriza por su versatilidad, ya que puede desempeñarse tanto como pívot como ala-pívot. El jugador se sumará oficialmente al plantel el próximo 10 de enero, fortaleciendo el juego interior del equipo correntino.

En cuanto a su trayectoria, el colombiano inició su carrera en el básquet universitario de los Estados Unidos, donde disputó cuatro temporadas con Louisville Cardinals entre 2004 y 2008. Posteriormente dio el salto al profesionalismo en Europa, actuando en la segunda división de España con Vic y luego con Unión B La Palma durante dos campañas.

En la temporada 2011/12 llegó a la ACB, una de las ligas más competitivas del mundo, defendiendo los colores de Gran Canaria. Desde allí, desarrolló una extensa y destacada carrera internacional, con pasos por Nanterre (Francia), Rytas Vilnius (Lituania), Pinar Karsiyaka y Tofas Bursa (Turquía), Neptunas (Lituania), Besiktas (Turquía), Elan Chalon (Francia), Estudiantes (España) y Jonavos CBet (Lituania), entre otros.

En 2022 regresó al continente americano para disputar la Champions League con Libertadores de Querétaro (México), y luego participó de la Liga Sudamericana con Titanes de Barranquilla. También integró el plantel de Guaros de Lara, tuvo un paso por el básquet coreano con Changwon LG Sakers, y en la última temporada compitió en la Champions League con Biguá.

A nivel internacional, Juan Tello cuenta con un extenso recorrido en la selección de Colombia, donde disputó 24 partidos oficiales, promediando 12,6 puntos, 6,8 rebotes y 2,7 asistencias, consolidándose como una pieza clave del seleccionado y ejerciendo actualmente la capitanía.

Últimas noticias

