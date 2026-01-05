El colombiano Juan Tello se suma a Regatas Corrientes

Regatas Corrientes confirmó este lunes la incorporación de Juan Diego Tello Palacios al plantel, quien se convertirá en nuevo jugador del equipo del parque Mitre de cara a la competencia.

Tello, nacido el 11 de mayo de 1985, mide 2,05 metros y se caracteriza por su versatilidad, ya que puede desempeñarse tanto como pívot como ala-pívot. El jugador se sumará oficialmente al plantel el próximo 10 de enero, fortaleciendo el juego interior del equipo correntino.

En cuanto a su trayectoria, el colombiano inició su carrera en el básquet universitario de los Estados Unidos, donde disputó cuatro temporadas con Louisville Cardinals entre 2004 y 2008. Posteriormente dio el salto al profesionalismo en Europa, actuando en la segunda división de España con Vic y luego con Unión B La Palma durante dos campañas.

En la temporada 2011/12 llegó a la ACB, una de las ligas más competitivas del mundo, defendiendo los colores de Gran Canaria. Desde allí, desarrolló una extensa y destacada carrera internacional, con pasos por Nanterre (Francia), Rytas Vilnius (Lituania), Pinar Karsiyaka y Tofas Bursa (Turquía), Neptunas (Lituania), Besiktas (Turquía), Elan Chalon (Francia), Estudiantes (España) y Jonavos CBet (Lituania), entre otros.

En 2022 regresó al continente americano para disputar la Champions League con Libertadores de Querétaro (México), y luego participó de la Liga Sudamericana con Titanes de Barranquilla. También integró el plantel de Guaros de Lara, tuvo un paso por el básquet coreano con Changwon LG Sakers, y en la última temporada compitió en la Champions League con Biguá.

A nivel internacional, Juan Tello cuenta con un extenso recorrido en la selección de Colombia, donde disputó 24 partidos oficiales, promediando 12,6 puntos, 6,8 rebotes y 2,7 asistencias, consolidándose como una pieza clave del seleccionado y ejerciendo actualmente la capitanía.