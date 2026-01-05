Mandiyú se impuso ante San Lorenzo de Monte Caseros en el partido de ida

Mandiyú fue protagonista el domingo en el Torneo Regional Federal Amateur al enfrentar y vencer a San Lorenzo de Monte Caseros por 3-2. De esta manera se pone en ventaja para el partido de vuelta.

El Albo juega la fase de cuartos de final de la Región Litoral Norte y con este resultado se encamina a semifinales.

Lautaro Mendoza fue quien convirtió para Mandiyú a los 10 minutos del primer tiempo, luego de capturar un intento de despeje de la defensa de San Lorenzo.

Pese a los intentos del Santo de remontar el resultado, un error colectivo fue aprovechado por Mandiyú, cuando Hernán Valenzuela metió el segundo tanto tras una serie de rebotes en el área rival a los 28 minutos de la primera parte.

La ventaja de dos tantos duró poco, pues a los 37 minutos Facundo González tuvo una oportunidad que no desaprovechó y disparó al arco de Milton Ferreyra, quien no pudo evitar el gol.

Mandiyú no dejó que el descuento lo distraiga, pues a los 39 José Sánchez marcó de cabeza tras un centro donde el arquero Cornaló achicó mal.

En el complemento del partido, San Lorenzo salió con todo, pues a los dos minutos achicó la diferencia con Mandiyú gracias al gol de Leandro Tomás Reyero.

Pese a quedar a un tanto del empate, el Albo supo sostenerse en el resto del segundo tiempo, conteniendo cualquier intento de su rival, sentenciando el resultado final de 3-2.

El próximo domingo se jugará el partido que cierra esta serie en el estadio Leoncio Benítez del Club Boca Unidos, de la ciudad capital. Con esta ventaja, Mandiyú está cerca del pase a semifinales.