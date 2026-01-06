El deseo de Sebastián Villa: "Ojalá pueda llegar a River"

Sebastián Villa, delantero colombiano de 29 años, aseguró que su intención es jugar en River Plate: “Si me llama Gallardo, viajo mañana”, afirmó en declaraciones a Picado TV, al tiempo que agregó que “Boca ya es pasado”.

Villa, figura en la última Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza, busca un nuevo destino que le permita relanzar su carrera y acercarse nuevamente a la selección de Colombia. “Es uno de los objetivos que tengo por cumplir. Ojalá pueda llegar a River y ser citado. ¿Por qué no pelear un puesto para el Mundial?”, explicó.

Aunque el colombiano manifestó su disposición, el traspaso enfrenta obstáculos. Independiente Rivadavia pretende una cifra cercana a 12 millones de dólares, y los antecedentes judiciales de Villa, incluidos casos de violencia de género, generan reparos en la dirigencia de River.

El agente de Villa, Rodrigo Riep, tiene contacto directo con Marcelo Gallardo y ha intentado acercar posturas, pero hasta el momento no existen avances concretos en la negociación.

Su vínculo con Boca y Riquelme

El jugador mantiene una relación compleja con Boca tras casi cinco años en el club, donde disputó 172 partidos y ganó siete títulos. Sobre su vínculo con Juan Román Riquelme, actual vicepresidente del Xeneize, Villa indicó: “La relación no quedó bien, pero si me toca darle la mano, no tengo problema. Soy un profesional y mi trabajo es jugar al fútbol”.