Regatas le ganó a Oberá y se consolidó entre los cuatro primeros de la Liga Nacional

Regatas Corrientes logró un triunfo importante de local en la Liga Nacional de Básquet al vencer este martes a Oberá Tenis Club por 78-66. Con esta victoria, el equipo del parque Mitre se mantiene en la pelea por quedar entre los cuatro primeros de la tabla.

El partido tuvo un inicio parejo: ambos equipos con intensidad y buen ritmo ofensivo. En el primer cuarto, Regatas cerró apenas arriba por 22-21, mientras que en el segundo parcial la visita ajustó su defensa y aprovechó su efectividad desde el perímetro para irse al descanso con ventaja de 40-37.

El punto de quiebre llegó en el tercer cuarto. Regatas salió con mayor agresividad y metió un parcial de 13-1 en los primeros minutos, con Juan Pablo Corbalán como principal protagonista, para pasar al frente con claridad. Después de eso el conjunto correntino manejó el desarrollo del juego y cerró el período 60-54.

En el último cuarto, el "Remero" sostuvo la intensidad defensiva y fue inteligente en ataque para asegurar el resultado ante un Oberá que no pudo volver a meterse en partido.

Corbalán fue la figura del encuentro con 18 puntos, seguido por Andrés Jaime con 13, y los aportes de Fabián Ramírez Barrios y Tayavek Gallizzi, ambos con 11. En el conjunto misionero se destacó Williams Vorhees, autor de 17 tantos.

Con este resultado, Regatas alcanzó su décima victoria en 15 presentaciones y bajó a un rival directo, consolidando su buen presente en la Liga Nacional.