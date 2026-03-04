¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Juan Pablo Valdés pedido de captura salario docente
Corrientes: murió un hombre tras un choque frontal entre un auto y una moto

El choque ocurrió sobre la Ruta Nacional 123 en horas de la mañana del miércoles. 

Por El Litoral

Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 15:22

La Policía de Corrientes informó este miércoles que murió un hombre tras un siniestro vial en la localidad correntina de 9 de Julio.

El hecho se registró en horas de la mañana sobre la Ruta Nacional N°123, a la altura del kilómetro 36/8 aproximadamente.

El mismo, tuvo como protagonistas a un automóvil Volkswagen T-Cross, conducido por un hombre de apellido Silva, de 36 años, quien iba acompañado por una mujer mayor de edad, y una motocicleta Honda, guiada por un hombre de 50 años de edad. 

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado, oriundo de la localidad de Chavarria falleció en el lugar 

En el sitio del hecho se llevaron adelante las diligencias correspondientes con intervención de la unidad fiscal en turno, mientras que en la dependencia policial continúan con los trámites y actuaciones del caso para determinar las circunstancias en las que se produjo el trágico siniestro vial en 9 de Julio.

