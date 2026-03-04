El Hospital Llano sumará servicio de tomografía tras la firma de un convenio

El Ministerio de Salud Pública concretó la firma de un convenio para la tercerización del servicio de Tomografía Computada en el Hospital Ángela I. de Llano, en el marco de una articulación público-privada que busca mejorar la atención de los pacientes.

El acuerdo fue rubricado por el ministro Emilio Lanari Zubiaur y establece que la empresa Del Carmen será responsable del suministro del servicio dentro del nosocomio. De esta manera, los pacientes podrán realizarse el estudio en el mismo edificio, ya que el hospital cuenta con un equipo de tomografía propiedad de la cartera sanitaria.

Más cobertura y rapidez en diagnósticos

El secretario de Coordinación del Ministerio de Salud Pública, Jorge Sladek Uffelmann, destacó la importancia del convenio al señalar que permitirá “brindar una ampliación de la cobertura sanitaria para nuestros ciudadanos, descomprimiendo estudios de complejidad que se vienen dando en distintos nosocomios de la provincia”.

La puesta en funcionamiento del tomógrafo en el hospital facilitará el acceso a estudios de alta complejidad sin necesidad de derivaciones, optimizando tiempos y recursos dentro del sistema sanitario provincial.

Por su parte, el doctor Daniel Tacchi, referente de la empresa operativa, sostuvo que la medida “traerá beneficios ya que se atenderá en el mismo hospital a sus pacientes, fortalecerá la celeridad en diagnóstico y habrá más rapidez resolutiva”. Además, valoró la apertura al trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Con esta iniciativa, el Hospital Llano fortalece su capacidad diagnóstica y mejora la respuesta sanitaria para los pacientes que se atienden en la institución.