Escuela Hogar Juan Domingo Perón Juan Pablo Valdés pedido de captura
ITUZAINGÓ

Corrientes: detuvieron a un prófugo buscado por la Policía de Santa Fe

El arresto se produjo tras un pedido de colaboración de la provincia vecina. 

 

Por El Litoral

Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 10:41

La Policía de Corrientes detuvo en Ituzaingó a un hombre buscado en Santa Fe por abusar sexualmente de una menor. Este miércoles a la mañana se lo trasladó a la provincia vecina y quedó a disposición de la Justicia interviniente. 

El arresto se produjo tras un pedido de colaboración emitido por la fuerza de seguridad santafesina, que solicitaba la localización del hombre, quien es considerado peligroso y que, según informes de inteligencia, residía en la ciudad correntina.

La detención 

El detenido, identificado como Roberto K., de 36 años, permanecía prófugo desde hacía varios meses en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de edad.

Luego de tareas investigativas, personal de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Ituzaingó, con apoyo de la Comisaría Primera, realizó un allanamiento que terminó con la captura del acusado.

 

