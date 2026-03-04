Renunció Cúneo Libarona: Juan Bautista Mahiques será el nuevo ministro de Justicia

Mariano Cúneo Libarona renunció este miércoles a su cargo de ministro de Justicia. El presidente Javier Milei designó como su reemplazo a Juan Bautista Mahiques, en una decisión que se formalizó tras una reunión en la Casa Rosada.

Cúneo Libarona volverá al ámbito privado, mientras que Mahiques asumirá de inmediato como nuevo titular de la cartera. En paralelo al recambio, también se definió la estructura interna del Ministerio: Santiago Viola reemplazará a Sebastián Amerio como secretario de Justicia.

El nuevo ministro

Antes de asumir como ministro, Mahiques se desempeñaba desde 2019 como fiscal general en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, desde septiembre de 2022 es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), y desde julio de 2024 ejerce como rector organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Mahiques es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Università degli Studi di Roma.

Tras su designación, expresó: “Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas”.