El Concejo anticipa que el transporte será el eje del primer semestre en Corrientes

Tras el inicio del período legislativo en la provincia, el intendente de Corrientes, Claudio Polich, brindó su discurso ante el Concejo Deliberante, donde marcó los lineamientos de gestión para este año. El presidente del cuerpo, Marcos Amarilla, destacó en Hoja de Ruta que el mensaje fue “práctico y entendible”, con un fuerte reconocimiento al empleado municipal y a la necesidad de mejorar sus condiciones de trabajo.

Según señaló, el discurso también reafirmó el compromiso de trabajo conjunto con el Gobierno provincial para la ejecución de obras en la capital. “Trabajando en conjunto con la Provincia se han logrado muchísimas cosas para la ciudad”, sostuvo.

Transporte: el tema central

Uno de los puntos más relevantes para este año será el vencimiento de la concesión del servicio de transporte urbano, previsto para abril.

Amarilla explicó que la nueva gestión evalúa distintas alternativas, incluida una posible prórroga, mientras se trabaja en los nuevos pliegos. “Ese va a ser el tema del primer semestre”, anticipó.

En cuanto a la tarifa, indicó que no habría modificaciones hasta tanto se defina el esquema de concesión. Recordó que el año pasado ya se actualizó la tarifaria y que cualquier revisión dependerá del impacto de variables como salarios y combustible.

Recolección y disposición final de residuos

Respecto a la recolección de residuos, aclaró que la concesión ya fue prorrogada en 2024. No obstante, remarcó que el desafío sigue siendo optimizar la disposición final y profundizar la clasificación de residuos.

“Hay que generar más conciencia. La Capital viene trabajando bien, pero siempre se puede hacer más”, afirmó.

Agenda legislativa y cercanía con la comunidad

El Concejo combinará la agenda del Ejecutivo con iniciativas propias, entre ellas la continuidad de las sesiones itinerantes y el Concejo Deliberante Estudiantil, herramientas que —según Amarilla— fortalecen el vínculo con los barrios.

“La municipalidad es una empresa de servicios que trabaja hora a hora. El contacto con la gente nos permite tener un diagnóstico real de lo que falta”, explicó.

También destacó la buena respuesta de los vecinos al esquema tarifario aprobado en diciembre, con niveles de recaudación superiores a lo esperado, incluso en un contexto económico complejo.

Educación vial y convivencia

Por último, el presidente del Concejo subrayó la necesidad de trabajar en la educación y la concientización ciudadana, especialmente en materia de tránsito y manejo de residuos.“Cambiar conductas es difícil, pero no podemos abandonar esa tarea. Es educación, comunicación e información permanente”, concluyó.

