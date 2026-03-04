Mburucuyá: Pablo “Kelo” Guastavino renunció a su banca de concejal

El exintendente Pablo “Kelo” Guastavino de la localidad correntina de Mburucuyá, renunció a su banca de concejal, en medio de una crisis interna que debilita a su espacio político y tras denuncias públicas impulsadas por el equipo del actual intendente, Edgar Galarza Florentín.

Según confirmaron fuentes del Concejo Deliberante, la renuncia fue presentada al mediodía de este miércoles 4 de marzo de 2026. El propio Guastavino comunicó la decisión a través de sus redes sociales, horas después de un duro mensaje del intendente Galarza Florentín sobre el estado financiero y administrativo heredado de la gestión anterior.

Crisis interna y acusaciones cruzadas

Guastavino, quien gobernó el municipio durante ocho años, en el marco de 16 años consecutivos de gestión de su familia, había resultado electo concejal, pero permaneció casi tres meses sin asumir su banca.

Su salida se da en medio de una fuerte interna dentro de su propia alianza radical. Desde distintos sectores lo acusan de negarse sistemáticamente a respaldar las decisiones de otros concejales de su espacio para acompañar los proyectos impulsados por el nuevo Ejecutivo municipal, orientados, según la actual gestión, a corregir irregularidades detectadas tras el cambio de mando el 10 de diciembre de 2025.

Denuncias por presuntas irregularidades

El 2 de marzo, durante su mensaje ante el Concejo Deliberante, el intendente Galarza Florentín adelantó que instruyó a su equipo a realizar las denuncias penales correspondientes para que la Justicia investigue posibles delitos de corrupción en la administración anterior.

Horas antes de la renuncia de Guastavino, concejales del frente oficialista denunciaron públicamente que la mayoría opositora —integrada por radicales y aliados— no se presentaba a sesionar desde el inicio de la nueva gestión. Según trascendió en medios provinciales, los ediles vinculados al exintendente llevaban más de 80 días sin participar de sesiones, lo que habría paralizado el tratamiento de distintos proyectos municipales.

Un cambio de escenario político

En las elecciones de 2025, el frente Mburucuyá Cambia logró imponerse con más del 54% de los votos, marcando el fin de más de una década y media de gobierno municipal vinculado a la familia Guastavino.

La renuncia del exintendente a su banca de concejal reconfigura ahora el escenario político local y profundiza la incertidumbre en torno al futuro del espacio opositor en el Concejo Deliberante, mientras avanzan las denuncias y el nuevo Ejecutivo busca consolidar su gestión.