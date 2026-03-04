Comedores universitarios en Corrientes: la Unne confirmó precios y fecha de apertura

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) informó que el próximo lunes 9 de marzo reabre el servicio de almuerzos en sus tres comedores universitarios, en el inicio del ciclo lectivo 2026.

En la provincia de Corrientes funcionarán en los campus Deodoro Roca y Sargento Cabral, mientras que en Chaco lo hará en el Campus Resistencia.

Se trata de uno de los servicios sociales más demandados por la comunidad universitaria, al que acceden estudiantes, docentes y no docentes de lunes a viernes, de 11 a 13.30.

Menú supervisado y alimentos de producción propia

Cada menú incluye entrada, plato principal, pan y fruta, y es elaborado bajo supervisión nutricional, garantizando un adecuado balance entre proteínas, carbohidratos, calorías y fibras.

Parte de los alimentos utilizados proviene de la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería, Industria y Afines (ERAGIA), lo que asegura calidad en frutas y verduras, producidas sin agroquímicos ni pesticidas, promoviendo una alimentación saludable dentro de la comunidad universitaria.

Costos del menú 2026

Para este año, los valores establecidos son:

Estudiantes: $4.500

Docentes y no docentes: $5.500

La compra de tickets se realiza de manera online a través del Sistema Bienestar.

Desde la Universidad destacaron que más del 80% de las raciones diarias están destinadas a Becas de Comedor, con costo cero para estudiantes que acrediten situación socioeconómica que lo requiera.

Becas de Comedor UNNE 2026

La inscripción a las Becas de Comedor 2026 permanece abierta hasta el 19 de marzo. El beneficio consiste en un almuerzo diario en el comedor universitario y está dirigido a estudiantes regulares que necesiten apoyo para cubrir sus necesidades alimentarias.

Los requisitos y detalles para postularse pueden consultarse en el sitio oficial de becas de la UNNE.