La Justicia de Corrientes garantizó la cobertura médica integral a un bebé prematuro

El Justicia de Corrientes ordenó la afiliación inmediata a la obra social IOSCor de un bebé prematuro internado desde su nacimiento. Su madre transcurrió el embarazo bajo el amparo del Plan Materno Infantil, sin embargo, el organismo había rechazado la incorporación del recién nacido, ya que el papá cuenta con otra cobertura médica.

El recién nacido permanece internado en neonatología de una clínica privada debido a su condición de prematuro de 32 semanas. La resolución judicial asegura que recibirá fortificador de leche materna, suplementación y atención médica especializada sin demoras.

La doctora Nora Infante señaló que el Estado es el principal responsable de garantizar el derecho a la salud del niño. De igual forma, subrayó que la negativa previa del organismo de salud violaba la vida, dignidad e integridad física del bebé.

El fallo también resaltó la existencia de estereotipos de roles y posturas paternalistas detrás de la decisión administrativa. La magistrada recordó que, legalmente, la afiliación del hijo de la titular del plan debe garantizarse independientemente de la cobertura del otro progenitor.

La resolución judicial establece que la afiliación y la cobertura médica integral deben cumplirse de inmediato, bajo apercibimiento de una multa de un millón de pesos por cada día de incumplimiento, asegurando que el bebé reciba toda la atención necesaria durante su internación.