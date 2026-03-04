Eduardo Coudet es el nuevo DT de River: “Hay que ganar campeonatos”

Eduardo Coudet fue presentado como nuevo entrenador de River Plate y dejó en claro su objetivo: “Hay que ganar campeonatos”. El técnico firmó contrato hasta diciembre de 2027 en el Estadio Monumental.

El "Chacho" arribó al país durante la madrugada y oficializó su vínculo tras rescindir contrato con el Deportivo Alavés de España. Por la tarde encabezará su primera práctica al frente del plantel profesional.

La presentación estuvo encabezada por el presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli, en una conferencia realizada en Núñez. El nuevo DT reconoció el difícil momento que atraviesa el club y aseguró que asume el desafío con convicción.

“Me gusta el lío, por eso estoy acá”, expresó Coudet, en referencia al presente deportivo del equipo. Además, anticipó que buscará darle una inyección anímica al plantel y plasmar su identidad futbolística en el juego.